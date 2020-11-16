又閃又靚！節日彩妝推薦清單

以華麗閃爍風格打造的節日限定彩妝，是打造精緻璀璨妝容的好幫手。（互聯網）

每逢年底就充滿節慶氣氛！隨着聖誕節的腳步愈來愈近，各大美妝品牌亦相繼推出新品，一波又一波的節日Set由包裝到色號都美不勝收，更十足十聖誕裝飾般華麗閃爍，叫化妝控情不自禁入手，給自己和閨密準備一場璀璨的彩妝！

冬夜亮光

Dior今年以Golden Nights為節日系列的主題，在夢幻的傳統童話故事中增添時尚搖滾的味道。將充滿魔幻感的黑色與炫目的金色相結合，加上象徵冬日的雪花元素，華麗中帶夢幻，張揚中見細膩，充滿高級奢華感覺。

華麗搖滾

今個聖誕，THREE以華麗搖滾為節日系列的主題，在狂野歡樂的色彩中透出金屬光芒。除了大玩紅色基調和金屬風裝飾包裝，妝品色調也加入閃爍金屬元素，令派對女生輕易塑造出層次感十足的節日妝容。

假日女王

Dolce & Gabbana以假日的華麗慶典為靈感，打造出全新的假日女王限量系列。包裝上一律加入標誌性的金色皇冠計，以王者的感覺打造出眼、唇、面不同妝品，讓大家成為日常生活中的「假日女王」。

金色誘惑

NARS今季透過閃爍金光、前衞計元素，為2020限定聖誕彩妝系列換上節日氣氛濃厚的時尚外貌；並將兩大熱賣產品─ORGASM胭脂和古銅粉LAGUNA組合成節日限定修容胭脂盤，為女士的妝容帶來精緻輪廓感。

夢幻閃鑽

Make Up Forever推出節日閃鑽系列，不但為暢銷產品換上閃鑽包裝，還推出了全新的限量版閃鑽霧光唇膏，以完美的唇掃設計為靈感，打造出單手一筆塗抹使用的子彈形設計唇膏。配方蘊含極致閃爍粒子，並注入天然潤膚油，同時帶來滋潤及閃爍妝效。

星光閃爍

Givenchy以閃爍和星光的元素，打造2020聖誕限量版彩妝。除了為魅惑的唇膏和高級訂製稜鏡四色蜜粉換上閃爍外殼、在定妝唇液中亦加入了珠光粉色和金色的點綴。配方蘊含黑玫瑰油成分，水潤不黏膩。星光閃爍眼影盤把Givenchy標誌的星星融入產品之中，3種顏色加入光感珍珠母貝成分，散發自然光澤。