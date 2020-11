【People's Choice得獎表】BTS成大贏家GaGa捧蛋

People's Choice頒獎禮在加州舉行完畢,結果獲7獎最多提名的百變天后Lady GaGa捧蛋。而韓國男子組合防彈少年團(BTS)雖然缺席頒獎禮,但仍掃走4獎成為全晚頒獎禮大贏家!

BTS分別獲最受歡迎組合、最受歡迎歌曲、最受歡迎大碟以及最受歡迎音樂錄影帶。6位成員都有拍片講感受。而拉丁女星蘇菲亞維嘉娜(Sofia Vergara)也有出席,她憑劇集《摩登家庭》(Modern Family)上台領取最受歡迎喜劇電視明星獎。她表示今次個獎非常特別,因為9個月前她們才完成《摩》,所以今次是她為改變其人生和事業的劇集獲得的最後一個獎。

2020年People's Choice頒獎禮部分得獎名單

影組別

最受歡迎電影:《重案夢幻再重組》(Bad Boys for Life)

最受歡迎喜劇電影:《親親小站2》(The Kissing Booth 2)

最受歡迎動作電影:《花木蘭》(Mulan)

最受歡迎劇情電影:《Hamilton》

最受歡迎家庭電影:《1/2的魔法》(Onward)

最受歡迎電影男星:韋史密夫(《重案夢幻再重組》)

最受歡迎電影女星:Tiffany Haddish(《波士鬥腦細》)

最受歡迎喜劇電影明星:Joey King(《親親小站2》)

最受歡迎動作電影明星:基斯伊雲斯(《驚天營救》)

電視組別

最受歡迎電視節目:《醫人當自強》(Grey's Anatomy)

最受歡迎真人騷節目:《Keeping Up with the Kardashians》

最受歡迎電視男星:Cole Sprouse(《河谷鎮》)

最受歡迎電視女星:Ellen Pompeo(《醫人當自強》)

最受歡迎喜劇電視明星:蘇菲亞維嘉娜(《摩登家庭》)

最受歡迎日間清談節目:《The Ellen DeGeneres Show》

最受歡迎真人騷明星:Khloe Kardashian(《Keeping Up with the Kardashians》)

音樂組別

最受歡迎男歌手:Justin Bieber

最受歡迎女歌手:Ariana Grande

最受歡迎組合:BTS

最受歡迎歌曲:《Dynamite》(BTS)

最受歡迎大碟:《Map of the Soul: 7》(BTS)

最受歡迎音樂錄影帶:《Dynamite》(BTS)

其他組別

People冠軍獎:Tyler Perry

時裝偶像獎:Tracee Ellis Ross

People偶像獎:珍妮花露柏絲

最受歡迎社交藝人:Ariana Grande

最受歡迎時尚明星:Zendaya