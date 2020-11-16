【People's Choice得獎表】BTS成大贏家GaGa捧蛋

People's Choice頒獎禮在加州舉行完畢，結果獲7獎最多提名的百變天后Lady GaGa捧蛋。而韓國男子組合防彈少年團（BTS）雖然缺席頒獎禮，但仍掃走4獎成為全晚頒獎禮大贏家！

BTS分別獲最受歡迎組合、最受歡迎歌曲、最受歡迎大碟以及最受歡迎音樂錄影帶。6位成員都有拍片講感受。而拉丁女星蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）也有出席，她憑劇集《摩登家庭》（Modern Family）上台領取最受歡迎喜劇電視明星獎。她表示今次個獎非常特別，因為9個月前她們才完成《摩》，所以今次是她為改變其人生和事業的劇集獲得的最後一個獎。

2020年People's Choice頒獎禮部分得獎名單

影組別

最受歡迎電影：《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life）

最受歡迎喜劇電影：《親親小站2》（The Kissing Booth 2）

最受歡迎動作電影：《花木蘭》（Mulan）

最受歡迎劇情電影：《Hamilton》

最受歡迎家庭電影：《1/2的魔法》（Onward）

最受歡迎電影男星：韋史密夫（《重案夢幻再重組》）

最受歡迎電影女星：Tiffany Haddish（《波士鬥腦細》）

最受歡迎喜劇電影明星：Joey King（《親親小站2》）

最受歡迎動作電影明星：基斯伊雲斯（《驚天營救》）

電視組別

最受歡迎電視節目：《醫人當自強》（Grey's Anatomy）

最受歡迎真人騷節目：《Keeping Up with the Kardashians》

最受歡迎電視男星：Cole Sprouse（《河谷鎮》）

最受歡迎電視女星：Ellen Pompeo（《醫人當自強》）

最受歡迎喜劇電視明星：蘇菲亞維嘉娜（《摩登家庭》）

最受歡迎日間清談節目：《The Ellen DeGeneres Show》

最受歡迎真人騷明星：Khloe Kardashian（《Keeping Up with the Kardashians》）

音樂組別

最受歡迎男歌手：Justin Bieber

最受歡迎女歌手：Ariana Grande

最受歡迎組合：BTS

最受歡迎歌曲：《Dynamite》（BTS）

最受歡迎大碟：《Map of the Soul: 7》（BTS）

最受歡迎音樂錄影帶：《Dynamite》（BTS）

其他組別

People冠軍獎：Tyler Perry

時裝偶像獎：Tracee Ellis Ross

People偶像獎：珍妮花露柏絲

最受歡迎社交藝人：Ariana Grande

最受歡迎時尚明星：Zendaya