SM新女團明日出道　MV預告片爆抄襲疑雲

將於明日出道的韓國SM事務所新女團aespa，未出道已是非多多，她們的虛擬角色早前已被網民指令人聯想起虛擬女團K/DA，而主打歌《Black Mamba》昨日公開MV預告片，卻又惹來抄襲疑雲。

片中4名成員逐一登場，並在地鐵車廂內遇上怪物，不少網民在社交網將《Black Mamba》的預告片與K/DA在2年前推出的《POP/STARS》做比較，指《POP/STARS》亦有出現地鐵車廂的場面和類似的怪物，而《Black Mamba》MV的用色和塗鴉亦與《POP/STARS》十分相似，指《Black Mamba》的MV有抄襲之嫌，但有網民認為地鐵塗鴉的場面在外國的MV也經常出現，認為不算抄襲。

而MV中有巨型黑蛇走入地鐵車廂，4名成員又站在佈滿鮮花的車廂中，亦人聯想德國藝術家Timo Helgert的作品，Timo Helgert今日在社交網發文說：「我收到很多短訊，他們從來沒有問過我，我也沒有參與過設計，看來是他們剽竊了我的作品。」

另外，所屬的SM事務所今日宣布aespa將於本周五亮相音樂節目《Music Bank》，將是她們出道後首次公開演出新歌《Black Mamba》。