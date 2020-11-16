【娛刺撈飯】錯發裸照被圍插　馮天蔓堅無辜！

早兩年，香港hit過一句說話：「會出事㗎嘛！」而「私圖發錯」似乎真係好易出事。曾經演過《詭探前傳》、有「翻版徐子珊」之稱、現年22歲嘅IG女神馮天蔓，佢早排因為一時錯手，發咗張半裸私圖上網，雖然佢已經立即秒刪，但試問又點夠網民快手吖，佢張「私圖」唔單止被人瘋狂轉發，仲有手尾跟添。

馮天蔓話自從裸照外洩後，飽受網絡欺凌，「面對恐怖的性、語言暴力」，佢話：「我沒有預備去承受這種不能形容的傷痛。」網絡同現實世界，中間隔住好大條鴻溝，現實好多嘢可以收收埋埋，但一關網絡事就變「公共事務」。你面對嘅可能係謙謙君子，有明星裸照都唔會去睇，但最可能遇到嘅係周圍問人攞圖嘅花生網民，最唔好彩嘅，係有啲睇完之後專誠話你聽睇咗，之後仲好意思去批評你身材嘅朋友，佢哋仲要唔係少數。

唔理係公眾人物，定係普通市民，影裸照都係佢嘅自由，只要唔影響到人，外人無權干涉。如果佢係專登影、跟手擺上網公諸同好，你夠18歲嘅話，都可以同佢嚟個開心互動，話番畀佢聽你嘅閱後感，無論FEEDBACK係好係壞，當事人都應該開心先啱。大佬我除晒衫影相都無人睇、無反應，齋諗都覺得Hurt啦。

但如果佢係唔小心流出，至少佢本人係咁講，大家做唔到唔去睇，至少都盜亦有盜、將影像擺喺深心處咪算囉，仲要去向當事人語言暴力，呢啲可以叫咩呢？唔係心理變態、就係懦夫所為，你恰人女仔人家，你咁做佢都冇你符，咁唔係懦夫所為係乜嘢？

有人話裸照嘅嘢，由DAY ONE開始唔應該去影，咁咪唔會出事囉。頭先都講啦，影裸照係每個人嘅自由，到最後裸照流出，你可以話馮天蔓大頭蝦唔小心，但歸咎佢影裸照嗰刻，似乎完全唔中POINT喎。

對於馮天蔓嘅不幸遭遇，只要你有些少同理心，都會對佢深表同情。任何性暴力、語言暴力，無論係對咩人都係唔應該，同一定要杜絕嘅。馮天蔓只係唔小心Send錯相，退後一萬步，都冇理由、冇必要去面對依家嘅處境。佢先係件事嘅受害人，無辜咁指摘佢係200%嘅欺凌。

但件事唔發生都發生咗，最重要係吸取教訓，馮天蔓最應該學識嘅，就係一樣米養百樣人，喺網上世界口臭嘴賤、本末倒置、以大欺小嘅人太多，但又多唔多得過有正常價值觀嘅人呢？呢個問題永遠冇答案，但如果你要走出低谷，相信有同理心嘅人先係多數，個心一定舒服啲。記住呀，個錯唔喺你度呀！