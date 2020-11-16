造人成功？Ella驚喜宣布「喜訊」

台灣歌手Ella（陳嘉樺）首度舉行個人巡演，在台北流行音樂中心一口氣連做2場騷，為了今次演唱會Ella積極健身，再進行清淡飲食，成功收身的她體重僅108磅Fit到爆！人緣極好的Ella，兩場騷吸引圈中多位好友捧場，第二場有好姐妹Hebe、彭佳慧、戴愛玲、陳零九等。兩演唱會完美落幕，慶功宴上她與主辦單位老闆邱瓈寬一齊開香檳慶祝，她感謝台前幕後的工作團隊。

Ella演出服裝火辣，被大家發現似乎瘦了一圈，就連媽媽北上都叮嚀要多吃一點，她表示從9月就積極健身，有毅力地按時間接操練，所以身體脂肪量下降了，身體年齡目前是20幾歲，並呼籲大家多運動：「只要你願意開始，大家都可以！」

開騷後她終於可以放鬆，她坦言這段時間都睡不好，甚至需要食安眠藥輔助，腦中總是會一直想台詞！上場前她不忘祈求：「請賜給我清晰的頭腦、穩定的狀態。」談到她大方在台上談論對第二胎的期待，數度直接明示老公。對此她笑言這段期間並沒有禁慾，曾想過希望下一胎是女兒，她說：「兒子勁寶真的太可愛了，給我很多正面力量！」更打趣說：「老公還是有滿足我，我偶爾要釋放壓力，沒有特別約束自己這樣的事情，興致來了，就可以來一下！」被追問到造人進度，她宣布「喜訊」說：「過12點要生一個，我要出生新EP，希望大家可以好好聆聽，好好收藏這場演唱會回憶！」

她透露這次原本計劃想邀請勁寶擔任嘉賓，但最後勁寶卻怕醜不敢上台，她開玩笑説：「應該是總綵排時，被我給震懾住了。」不過這兩天勁寶成都乖乖坐在台下為媽媽加油打氣。Ella也謝謝兩位好姊妹Selina、Hebe特別空出時間來觀看：「非常感謝，她們佔了我人生非常大的一部分，我們互相學習，如今在各自道路努力着，但絕對不會錯過彼此重要的時刻。」接下來她會回歸家庭天倫相處：「希望可以好好睡一覺，腦袋不要再思考到無法入眠，會把每一天過好，多陪勁寶帶他出去走一走。」

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