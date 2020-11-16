開箱男：一個橙咁大　HomePod mini細界巨聲

踏入下半年，Apple動作多多，除了新iPad、新Mac機與新iPhone，喇叭也迎來新型號，並命名為HomePod mini，開箱男一於趁有實物來個深入評測！

有名你叫mini，新機最大賣點就是細，身高僅84.3mm、重345g，比起172mm、重2,500g的元祖HomePod完全是兩碼子的事，而附有無縫網狀布料的它，外形更與包上生果套的香橙頗為相似，造型相當破格的骰。

雖然機身一手掌握，但基本結構其實承襲自元祖HomePod，同樣一體成形，跟機只有電線，機面是觸控板，底部低調地印有商標。顏色同樣有純白及太空灰2色，怕容易污漕的話建議選後者。

設定跟上代一樣，先將手機連上Wi-Fi並啟動藍牙，再靠近機身，手機就會彈出設定視窗，之後跟着步驟選擇使用房間再輸入Apple ID即可，全程Step by Step分半鐘內搞掂，簡單快捷。

操作方面，HomePod mini支援觸控操作，長按機頂叫出Siri，也可透過+/-鍵調校音量。當然它也支援語音指令，說句「喂Siri」，就可查天氣、校鬧鐘、加行程、查資料或從Apple Music裏選擇歌曲播放。測試所見，它對聲音的辨識度很高，不同語調、速度甚至不同人下指令一樣認到。點歌更認到歌手們的暱稱，例如點「小明」的歌曲，它會自動找尋方皓玟；點Eason又懂得找陳奕迅，相當聰明。

作為智能家居的一部分，HomePod mini兼容HomeKit配件，可通過語音控制智能燈泡、窗簾或自動調溫器。今代還帶來全新廣播功能，可以把訊息發送到另一個房間的mini上播放，互相如對講機般對答，輕鬆與家人聲音互通。

HomePod mini內置全音域驅動器，音頻導波管會引導聲音由底部傳送出去，帶來360度聲場。至於音色，當然不及擁有1個高位移範圍低音喇叭及7個高音喇叭的HomePod廣闊沉穩，但以小型喇叭來說，聲音絕對收貨，開至最大聲也未見拆聲問題。而考慮到它的入場費只是HomePod的三分一，所以強烈建議買多個自組立體聲組合，這時聲音會更響亮雄渾，用來聽合唱歌如《因為愛情》，左右人聲更能清晰聽到，使臨場感大增。