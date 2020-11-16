避談慾照風波　Rose Ma：唔會因為某人嘅說話而自殺

「電競女神」馬俊怡（Rose Ma）與一眾KOL包括小雲寶寶及陳嘉儀（Tracy）等，下午齊齊現身葵興，拍攝巴士車身廣告，小寶與Tracy一個線條盡現纖腰、一個拋胸搶Fo，相當吸睛。

Rose Ma自今年8月捲入不雅照風波後，「潛水」至今日才現真身，受訪時她坦言：「呢方面我唔回應嘞。（擔心會有第2波？）有乜好擔心？如果擔心，我唔會仲喺度，我唔會因為人哋嘅說話而自殺，冇嘢可以『打冧』我。」她又指心情一直愉快，不時於網上做直播與粉絲互動。

談到消失的日子，她透露：「主要都係休息，不過9月左右我開設香薰蠟燭工作坊，以導師身份教人製作香薰蠟燭。（收支已平衡？）係，但暫時未大想頭開分店，反而想專心鑽研蠟燭技術，目標是幾年內開一個屬於自己嘅蠟燭展覽。（轉型？）都係嘅，其實我以前讀藝術，入行除咗為掙錢同成功感外，都希望做啲自己有興趣嘅嘢，但幕前工作都會同步進行。」

她又指近日為ViuTV拍家務節目，預計新年前播出。問到她最怕做甚麼家務？她答：「最怕洗廁所，因為濕立立。平日我自己都會做家務，不過可以梗係想請鐘點啦。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc