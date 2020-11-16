李靄璣視網膜穿咗個窿　林奕匡自爆「不舉」

歌手林奕匡（Phil）及李靄璣（Rikko）以夫妻檔出席慈善攝影展開幕活動，大玩「黑白配」Sweet爆全場！Phil講到去年遠赴非洲埃塞俄比亞完成十公里慈善跑兼探訪，因首次踏足非洲高原，長跑後發燒：「我太Chur（用力），想Keep住平時個步速。（太好勝？）少少，想同自己鬥快，第二日就開始探訪，啲工作人員都好擔心我，好彩最後都退咗燒。」體驗完當地人生活後，Phil坦言大開眼界。

而Rikko好羨慕老公可以去非洲：「佢要跑10公里，怕我去佢會分心，都合理嘅，哈哈！將來再一齊參與慈善活動。」問老公自探訪返港後有何改變？她爆Phil以前「冇手尾」：「之前佢係會飲淨一啖水就擺喺度，依家就環保咗，同埋更懂保護眼睛，佢做矯視前有檢查眼睛，發現視網膜穿咗3個窿，要即刻做手術，我近期去檢查都發現穿咗1個窿，但就可以自我修復，之後都好想去做矯視。」

講到Rikko日前宣布加盟邵氏，她透露剛客串了一套電視劇，之後想主持綜藝、清談節目，Phil即表示支持。問及他甩骹傷勢，Phil坦言目前只復原7成，並自爆「不舉」：「對手仲未可以舉太高，影大合照嗰陣都搭唔到隔籬嘅膊頭。」

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