本地酒店禮遇大放送　豪歎Staycation

【特約報道】受疫情影響，想出外旅遊散心似乎還要多等一段時間。但要入住奢華酒店、享用精彩美酒佳餚為身心充電，其實毋須舟車勞頓，留在香港亦可輕鬆享受得到。登入一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台網站holidayhk.com，便會發現眾多熟悉的酒店均推出港人專享的特別禮遇，以下精選了10間酒店Staycation Package，大家可以挑選心頭好去體驗一番！

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香港諾富特世紀酒店 Wine-cation兩小時暢飲

處於香港島灣仔區核心地段的香港諾富特世紀酒店推出Wine-cation住宿計劃，除了單人入住高級客房一晚外，於中午12時至下午4時於Le Café咖啡廳或Pepino意大利餐廳，或下午4時至下午10時於AK酒廊享用2小時無限暢飲精選汽泡酒、精選紅/白酒、樽裝啤酒及汽水，讓你盡情放鬆，享受美好時光。第2位同房客人可另加HK$158入住及享用2小時無限暢飲禮遇，優惠期至12月10日。

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香港黃金海岸酒店 雙人享美酒佳餚四道菜晚餐

作為香港著名沙灘度假酒店的香港黃金海岸酒店推出美酒佳餚住宿計劃，包入住寬敞的豪華海景客房一晚，加上於海岸扒房享用精心秘製的雙人美酒佳餚四道菜晚餐，締造一趟寫意之旅。入住翌日，更可享用雙人早餐，讓滋味延續。優惠期至12月10日。

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帝京酒店 海鮮控必食豐富大餐

位於旺角MOKO新世紀廣場中的帝京酒店推出Shake Shake海鮮住宿之旅，除了入住帝京酒店豪華客房一晚外，更免費於Lion Rock享用Shake Shake海鮮袋套餐連白酒一支（兩位用）。套餐包括波士頓龍蝦、雪花蟹腳、翡翠螺、藍青口、大虎蝦和帶子，簡單以海鹽香草調味，配上雙重芝士汁、松露忌廉汁或蒜香辣牛油醬汁，讓住客享受回味無窮的美食！優惠期至12月10日。

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香港JW萬豪酒店 套餐獲半價住宿優惠

位於太古廣場內的香港JW萬豪酒店，為食客帶來美酒佳餚住宿體驗，可享用包括了胎菊蒸燻鮮鮑魚、甘筍汁香煎加拿大帶子、陳皮檸檬葉石斑羹及口磨菌炒日本黑毛和牛（或法國封門柳）等8款菜式，並各配上不同的美酒的萬豪金殿品酒嘗味套餐。另可獲得「Hong Kong’s Wonderful Breakfast」住宿套餐半價優惠連JW咖啡室自助早餐兩位，適合任何可供預訂之房型。優惠期至12月10日。

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8度海逸酒店 超值價歎酒店住宿連早晚餐

位於土瓜灣的8度海逸酒店推出「Chill住歎」住宿，賓客只需HK$680起，即可享受一晚住宿連雙人自助早餐，更可於客房內品嘗雙人西式晚膳套餐（原價HK$408）。亦可以超值價HK$800升級至套房連一睡房，更包括任飲兩小時！最適合一家大小留港度假。優惠期至12月13日。

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香港文華東方酒店 享HK$1,000餐飲或水療消費額

位於中環干諾道中、坐擁維港無敵海景的香港文華東方酒店推出文華東方逸居之旅。住宿計劃包括皇后像廣場景觀客房的豪華住宿，辦理入住手續時免費升級至上一級客房類別（須視乎供應情況而定），並可享價值HK$1,000 （套房則享HK$1,288) 餐飲或水療消費額（庫克廳及零售產品除外），及酒店特色體驗活動。可於快船廊或Café Causette享用每日雙人早餐。有小朋友同行的話，則別錯過到訪兒童樂園暢玩各式趣味遊戲及娛樂設施。優惠期至12月10日。

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如心南灣海景酒店 品嘗下午茶套餐及美酒4杯

位於港島香港仔的如心南灣海景酒店呈獻小酌微醺住宿優惠，包括一晚住宿連雙人早餐，及可細意品嘗悉心設計的兩位用下午茶套餐及 Lindt 朱古力火鍋，配以共16球迷你 Mövenpick 雪糕，定能讓你回味無窮。此優惠更會送4杯指定餐酒或香檳，優惠期至12月10日。

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石板街酒店 延遲退房獲贈紅酒

位於中環的石板街酒店推出美酒佳餚住宿體驗，包括一晚酒店住宿連紅酒一枝，並於Gradini意大利餐廳享用雙人早餐。另外可延遲退房至下午3時，大家有更充裕時間慢慢享受酒店時光。住客更可賺取亞洲萬里通或新航獎勵計劃KrisFlyer飛行里數（須受個別飛行常客獎勵計劃的條款及細則約束）。優惠期至12月15日。

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唯港薈 入住即送紅葡萄酒

位於尖沙咀的唯港薈推出快閃優惠，預訂酒店客房即送一瓶紅葡萄酒，並可享用由屢獲殊榮的 The Market 團隊精心準備的環球早餐，並可以優惠價錢$300享用通宵代客泊車服務。ICON ENGAGE 會員凡預訂 ICON 或 CLUB 36 城景房可免費升級至海景房，下一次入住仍可享受房間免費升級。優惠價HK$1,020起，優惠期至11月18日。

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香港康得思酒店 參與品酒會細味美酒小食

位於旺角的香港康得思酒店為賓客帶來波爾多美酒住宿之旅，住宿計劃包括兩位於高級客房住宿一晚及在The Place享用自助早餐，住宿期間更可參與品酒會及波爾多葡萄酒美酒小食套餐。價錢HK$1,500起，優惠期至12月31日。