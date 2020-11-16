本日日本：翻新改造！入住115年歷史京町家

京都的老宅町屋數目甚多，為城市添上古舊的歷史風景。不過近年人口老化問題嚴重，間接導致「有屋無人住」，這些町屋成了無人居住的危樓，為了解決這個問題，愈來愈多由町屋改建而成的酒店或民宿出現，最近新落成的有ANJIN GION SHIRAKAWA，中文有「安心、祇園、白川」之意，而ANJIN（安心）更是佛教中用語，希望入住的客人可以在此遠離世俗煩憂，在京都市區內找到屬於自己的小天地。這個包棟民宿位於京都東山區白川沿岸、由115年歷史的京町家改建成，民宿面對景色優美的白川，你可以打開所有的窗戶，享受京都的陽光及水流聲，隔壁的和室巧妙地用拉門控制射入的光線，可以保留私隱，在房中靜靜地閱讀也不錯，另外還有小廚房、浴室及後院。民宿內隨處可見京都企業的產品及作家的作品，例如由元祿元年（1688年）創業的細尾製作、靈感來自谷崎潤一郎著作《陰翳礼讃》的西陣織掛畫，可以感受到京都的歷史及文化。民宿的位置方便，知恩院、八坂神社、清水寺都在步行範圍內，每日只接待一組客人，最多5人，每晚房租30,000日圓起（約HK$2,200）。以這個價錢就可包起全棟民宿，認真划算呢。

ANJIN GION SHIRAKAWA

地址：京都府京都市東山區唐戶鼻町559-4

房租：每晚30,000日圓起（約HK$2,200）