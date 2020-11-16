【跟陳凱琳撞樣】泰國奧斯卡影后Davika 水着開窿洩春光

泰國、比利時混血女星Davika Hoorne（Mai）同前港姐陳凱琳（Grace）撞樣，驟眼睇都有幾分相似！陳凱琳貴為港姐冠軍，為最近更搞埋生意，忙於照顧家庭同發展事業，十足十女強人！

而Davika背景同樣唔惹小，佢喺泰國天后級人馬，影視、唱歌、超模三棲發展，擁有深邃嘅五官、175cm完美身材比例，不時大晒長腿！只得28歲嘅佢年紀輕輕就奪得「泰國奧斯卡」影后，社交網擁有超過千萬粉絲，人氣強勁！

近日佢分享性感出海照，一張相就已經獲得百萬人點讚。Davika穿上性感上衣，胸前僅用2塊布遮住重要部位，中間開窿大洩春光，後面更係大露背，白滑美背白到反光，配下半身超短牛仔褲，性感身材令人驚艷。

Davika係泰國當紅花旦，被譽為「泰國第一美女」、「零死角女星」、「娛樂圈最想要的全方位女星」等稱號，更2度入選全球百大美女，不過她不僅只有美貌，演藝表現也相當出色，年紀輕輕就獲得多項獎項。

因電影《淒厲人妻》賣出10億泰國票房，讓她躍升一線女星，24歲憑電影《戀愛診療中》，奪「泰國奧斯卡」金天鵝電影獎最佳女主角，演技備受肯定。

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