白只開工慶生　蝦頭成功搶走林志玲角色

藝人楊詩敏（蝦頭）、白只、鄧智堅等出席舞台劇《妓寨英雄宴》記者會，將於明年1月底演出13場，各人同聲指已很久沒有踏台板，蝦頭指有份參與另一套舞台劇演，但因疫情兩度改期，但至今仍未知何時能再演。

於劇中一人分飾多角的蝦頭，其中一個造型需性感上陣，問會否拋胸？她笑說：「我可以㗎！可能到時加層紗喺面，少少性感OK！」談到同劇演員指其角色原定屬意找林志玲，但最終落入其手中，蝦頭說：「我梗係開心，林志玲喎！」

而白只被問想與林志玲還是蝦頭來演出？他說：「我希望係蝦頭演，因為志玲演我會做咗觀眾，同埋今次可趁機會同師姐蝦頭切磋，佢睇住我大。」蝦頭稱讚白只除了演正劇出色外，當年於學校演喜劇也很出名。

談及日前如何慶生？白只說當日於工作中度過：「依家有工開好開心㗎，（冇同女友顏卓靈慶祝？）佢都要開工，但我哋都有同屋企人食咗餐飯，之後各自各開工。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc