【神隱年幾返港】周國賢否認情緒病復發

歌手周國賢（Andy）早前被傳抑鬱症復發要離港休息，經過神隱年多後，日前終於返港，現正接受家居隔離的他，今日接受電台訪問時表示沒有「神隱」：「我一路都喺度，只係同social media斷捨離一陣啫。」

他又否認情緒病復發才全面休息：「因為我出道5年來一直都冇休息過，不停咁做專輯、舞台劇、演唱會及拍電影，經理人公司都安排過放假，但我又接咗其他工作，其實我身體同心靈上係有啲內在問題，只係一路都冇正面處理，最後拍完電影後公司安排我『飛一飛』（離港放假）當個人一平靜咗啲問題都浮現晒出嚟，過去年幾我生活得好健康，有段時間係晚上8、9點瞓，清早3、4點起身打坐，依家生活時間正常番。」

問到他現時的狀況，他稱仍在調節中，又自爆：「我係對住人一個樣，自己一個人時又另一個樣，大家只係睇唔到我五觀扭曲嘅情況啫。」

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