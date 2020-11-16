日本米入饌　匠心獨運

俗語話：「湊米氣。」即食米飯，唔少人喜歡食飯，除了傳統香米及絲苗米之外，近年亦多咗人喜歡食日本米，而由日本農林水產省資助、全日本大米及大米相關食品出口促進協會主辦嘅「日米の盛宴」今年載譽歸來，嚴選5款優質日本米，包括山形縣輝映米、宮城縣一見鍾情米、長野縣越光米、金芽去蠟白米及金芽去蠟糙米，再請來城中米芝蓮星級食府、新派特色中菜食府等10間中菜食府推出「日米入饌．中菜佳餚」，由11位經驗豐富嘅大廚主理，於即日至12月8日推出期間限定菜式。

極致食材

素以傳統手工名菜而名聞遐邇嘅六國酒店粵軒，掌廚嘅馬榮德師傅用上長野縣越光米及金芽去蠟白米炮製出鮑魚珍珠球及仙菌龍宮飯。前者以日本米代替傳統糯米，配以爆香咗嘅臘肉粒、蝦米粒和冬菇粒等，用燒賣皮包裹成球狀蒸熟，放上南非鮑魚及蘆筍，真材實料，入口質感細膩又不油不膩。後者選用金芽去蠟白米拌以松茸、牛肝菌、羊肚菌、蝦粒及斑粒，加入湯及蠔油蒸半小時再燜5分鐘，奉客前加入蟹肉拌勻；上枱散發獨特堅果香與松茸香，清甜可口。

原味盡現

主打潮洲菜的名潮食館，主廚許美德師傅用上山形縣輝映米和宮城縣一見鍾情米炮製出潮州砂窩白粥（雜鹹三款）及潮式香煎無米粿。咪以為潮州白粥好平凡，實則將山形縣輝映米適中甜度與濃郁米香盡現，粥水又綿又黏，米香十足。至於屬嶺南地區日常小食嘅潮式香煎無米粿，用米粒大小適中且有嚼勁嘅宮城縣一見鍾情米炮製，人手搓壓米飯後與韭菜拌勻後蒸熟，放涼後切件煎香，外脆內鮮嫩，還體現「眼中無米，口中有米」嘅高境界。

Fuion滋味

由顧問江肇祺師傅監督、林東銘師傅主理嘅沙田帝都酒店玉庭，是次選用金芽去蠟白米及宮城縣一見鍾情米炮製出橋底避風塘脆芽廣島蠔及乾貝蟹肉稻米玉子燒兩款Fusion菜餚。將日本米浸水蒸煮再風乾脆炸成粒粒金黃炸米，配以蒜頭、紅椒、薑等避風塘配料及炸廣島蠔同炒成橋底避風塘脆芽廣島蠔，香辣惹味。而將剛熟日本米飯與蛋汁、乾貝、蟹肉、帶子、西芹和韭菜等，煎成玉子燒後切件再煎香，質感外脆內軟嫩，配以甘香米飯粒，口感豐富。