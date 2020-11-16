患腦遺傳病！陳鍵鋒望退出娛圈專心傳教

現年42歲的藝人陳鍵鋒前年驗身時發現患上遺傳病，腦部天生缺少了一條主要血管，且無法根治，令他大受打擊，人生觀亦有所改變。有指現正修讀神學課程的他有意完成學業後退出娛樂圈，專心做傳教士，以自己的經歷去幫助別，陳鍵鋒就稱現時努力讀書。

身為基督徒的陳鍵鋒曾在教會的見證中分享其患病的心路歷程，他表示當得知自己有這個遺傳病後，曾有過輕生念頭，當時他正在潛水，想過若一直潛下去就永遠沒有人可找到他，但幸好這個念頭只是一閃而過，之後在基督徒的家人支持及鼓勵下修讀神學。

陳鍵鋒最近不時相約好友飯敍，包括廖碧兒、韓君婷及王賢誌等，王賢誌今日出席活動時，被問到陳鍵鋒是否做傳教士？他透露當日跟對方食飯時，對方未有談及此事，又指對方之前做完膝蓋手術需要休養，相信他是趁休養期間進修，不會這麼年輕就退出娛樂圈。

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