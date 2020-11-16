人氣軍服品牌　秋冬新作開催

相信喜歡軍事服飾的Fans都唔會對ALPHA INDUSTRIES呢個名字感到陌生，品牌早於50年代末開始已經受美軍委託生產軍用服飾，其後發展至80年代就開始涉足民用市場，將軍褸款式包括：MA-1、M-65及N-3B等設計剪裁及物料稍作改良，成為潮流界備受大眾追捧的軍褸之選。不少歐美日韓人氣時裝品牌亦經常與ALPHA INDUSTRIES推出聯名合作，進一步讓品牌於潮流界站穩一線地位。今季開始品牌更正式登陸I.T旗下i.t及double-park，成為中國地區唯一合作夥伴，以後要入手ALPHA INDUSTRIES就更加方便。

今季品牌除了帶來最經典的MA-1、M-65、N-3B、L-2B及M-51等多款軍褸外，更特別以軍事服飾當中的ECWCS（Extended Cold Weather Clothing System）及Tactical概念去打造一系列秋冬服飾。前者是美軍於80年代為適應寒冷環境的穿着系統而推出，可按照不同氣溫需要穿着Layer 1至Layer 7套裝組合；後者則主張靈活配搭組合，可以按實際需要組裝不同功能性的軍事裝備。此外，品牌更糅合流行元素將一些傳統軍服設計演變成潮流服飾，例如：Army Shirt Jacket就是參考了BDU Shirt（Battle Dress Uniforms）變奏而成，而MA-1就進化成為雙面羽絨褸，凸顯品牌保留經典軍事風格之餘，亦緊貼潮流步伐，為喜歡着用軍服的品味之士帶來嶄新風格。