漢洋疫境帶貨求出路　譚嘉荃演唱會再延期

歌手漢洋和譚嘉荃再次合體開Live，獻唱《其實我介意》、《約定》等飲歌。提到漢洋早前因疫情關係慘蝕7位數，他坦言情況尚未好轉，正積極尋找出路：「呢段時間都同唔同Partner傾緊，可能做吓網絡銷售，多啲同網紅合作，好似啱啱都有做帶貨，不過係港澳區，上唔到大陸，隔離前後要花兩個14日，根本冇可能，有朋友都有上去登台，但首先要Plan好一連串幾個月嘅工作，冇理由上一次就等一個月。（之前講嘅美魔女選舉呢？）三亞嗰邊行緊，我呢邊就未得。」

譚嘉荃則表示原定上月舉行的演唱會再度延期，現初步計劃延至明年8月：「預算係下年8月，一路諗緊想早啲，但未有疫苗都唔敢再搏，好似今次想搏10月開，但只係畀5成觀眾，賣咗嘅飛都唔止，好難退飛，亦變咗唔係理想中嗰回事，就只好再退後啲。因為要早兩個月開始籌備，所遲啲比較穩陣。（打亂晒計劃？）亂晒，登台取消之外，原本計劃拍電影又停咗，本身今年諗住出歌，都要取消，所以全部都要停。」漢洋續指慶幸有單位願意舉辦線上音樂會，讓大家有演出機會。

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