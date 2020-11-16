黃建東懸崖獵影驚到踎低　林穎彤昂船洲橋底晒長腿

每個藝人都有自己嘅心水打卡位，黃建東、林穎彤、楊埕等展示畀你睇。

都巿人已習慣食嘢，食到邊影到邊，為「打卡」可以去到幾盡，有人竟然犯法爬上纜車塔影相，可謂險象環生，千萬不可以效法。至於藝人最難忘嘅打卡經歷喺乜？逐一為大家分享下！

新一代扮嘢王黃建東：「我試過去一個懸崖邊影相，因為想capture嗰度嘅風景，行到近邊位有啲緊張，好多時意外就係咁發生，所以我踎低咗影咗1、2張就算，命仔緊要，我都唔想啲朋友仔因為打卡，去一啲太危險或者影響到其他人嘅地方。」

童星出身嘅林穎彤 ：「我推介嘅地方係昂船洲大橋橋底，最近拍嘢都去咗，影咗啲打卡相，揸車可以揸到最入、最近邊邊嘅位置，如果揸車去嘅話，可以喺車度睇日落、等到夜晚落車影啲打卡相，影到橋底之餘，仲見到啲燈，環境好靚、吹吓海風都好舒服，可以好似我咁影吓啲長腿㗎！」

自嘲對戲劇全無認識的好戲之人白只：「要講香港地區嘅靚地方打卡，梗係山頂公園，再行多少少就可以見到有個地方叫西高山，嗰度會見到成個香港，冇遮擋嘅維多利亞港，到天氣清爽嘅時候，仲可以清楚望到成個九龍半島，大家不妨去感受下。」

港大法律學士嘅歌手J.Arie：「我冇試過去啲好激嘅打卡熱點，但好鍾意去好高嘅工廈天台，有啲仲可以再擒高1層，有成3、40層樓高，我係好鍾意擒嗰啲鎖咗或者封咗嘅鐵梯， 去到最高位俯瞰景色，（你冇畏高？）都驚驚哋，但我好奇心比起驚更加大，成日去發掘工廈最高點可以去到邊度，又鍾意喺嗰度扮電影《Titanic》（鐵達尼號）嘅Jack（里安納度飾）、Rose（琦溫斯莉飾）喺甲板度嗰經典一幕。」

選美出身嘅女星楊埕：「最深刻嘅打卡位，我鍾意北角寶馬山有條小山路行上山，有個大石頭，可以望到全香港景色，包括維港、將軍澳，連迪士尼放煙花都睇到小小，真係360度望晒全港，雖然比較小人知，但攝影師都會係嗰度晒靚相。」

醉心演藝工作嘅陳炳銓：「如果要講最深刻嘅一次，一定係2015年我去南極跑咗個超級馬拉松，嗰度係一個極地同埋絕對寧靜嘅地方。真係好深刻、影相打卡簡直一流，但同時都幾危險，因為當時遇上暴風雪，好彩冇發生意外。」

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