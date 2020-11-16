張曦雯不婚宣言　搏到盡加速上位

30歲的張曦雯（Kelly）近年獲無綫力捧，女神逐步成功上位，她卻自言星途未如想像般平坦：「曾經有4、5年冇劇拍，大家完全睇唔到我。我只係默默咁累積做主持嘅經驗，當時真係好渴望有機會演戲。」她對事業充滿野心，去年突然拋下一切，去外國修讀戲劇課程，短短個多兩個月的旅程，她有感改進了自己作為演員的不足，甚至對日後人生亦有一定的影響：「起初好有挫敗感，因為我本身未學過演戲，有好多不足嘅地方。老師每星期畀我哋準備一場戲，下星期就要當住同學面前，好似舞台劇咁表演出嚟，最大得着係學識唔好怕醜，同埋要細味及記低身邊一切，對日後扮演嘅角色會有幫助。」

對於無綫給予的機會，Kelly深知不是天跌下來，一定要好好把握，她更願為事業放愛情：「細個可能會對婚因有憧憬，但依家冇話特別想生小朋友，對婚姻亦冇乜渴求，或者成世單身都可以活得好開心。反而事業剛起步，如果唔拚搏可能就會失去，對於自己個樣能夠出現於（劇集）海報嘅前面，真係難以置信。」Kelly以陳法拉為榜樣，希望像對方付出一切去追求演藝方面的理想。

或者她與男友Mark的關係日後會持續「齋戀愛」，但Kelly提起對方，即自爆當初對方未有展開熱烈追求，反而自己早已對男友情有獨鍾：「我啱啱搬嚟香港，透過朋友介紹識佢，覺得佢係好人一個，開始仰慕佢。可能大家都喺美國返嚟，同聲同氣，不過當時未有進一步，仲有段時間大家失聯，不過佢每逢特別節日就會傳短訊畀我，咁撞番之後約出嚟食飯，順其自然就喺埋一齊。」

外表看似淡定的Kelly，於剛播竣的劇集《木棘証人》中扮演貼地港女，不時開口鬧人。她形容自己骨子裏是典型的金牛座，硬頸之餘帶點衝動，而人生「最衝動1次」，便是毅然決定搬來香港：「18、19歲嗰年嚟香港旅行，突然覺得呢度生活好正，返到美國同父母交代吓，唔夠1個月就嚟咗香港。（父母贊成？）爸爸係我嘅超級粉絲，會諗100個理由支持我，反而媽咪擔心，佢喊晒咁好唔放心，呢次應該係我最忤逆佢嘅一次，諗番轉頭我當時應該考慮耐啲嘅。」來港後要獨立生活，Kelly形容少了父母這兩位「好朋友」傾訴心事，性格開始變得內斂，幸而演戲時可以讓她釋放自己。

服裝﹕Alxander McQueen

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