Riley Star　股惑新星威力強勁

每個四仔迷都有唔同喜好，有啲鍾意睇胸，亦有啲鍾情美股，因此美國四仔界有唔少以靚股贏人氣嘅脫星，好似Riley Star就係其中之一，憑住渾圓美股成為「股惑」人氣王。

裸模出身

雖然話唔少美國四仔迷最愛美股，但係四仔界卻有不成文規定，就係輕熟女級別嘅脫星先至以巨躉為賣點，結果導致唔少青春脫星都唔想咁快演出「股惑」四仔。不過喺美國佛羅里達州出生嘅Riley Star卻反其道而行，2017年出道就主力賣弄美股，結果成功上位！

早喺18歲時佢就開始模特兒工作，兩年後轉型做裸模，並經常喺網上分享性感艷照，成功贏得人氣，更吸引到四仔星探嘅注意。經過一番考慮後，佢決定轉戰四仔界發展，而第一間搵佢演出嘅就係著名四仔片廠Reality Kings，推出處女作《A Star Is Porn》。甫出道就獲得著名片廠青睞，除咗幸運之後，亦因為佢嘅外形出眾，而且唔介意出賣後花園，結果兩者一拍即合，而作品嘅銷量亦相當理想。

騎功了得

成功嘅第一步，為Riley Star嘅四仔演出事業打下良好嘅基礎，之後片約不斷，更不乏Bang Bros、MOFOS、New Sensations等大型片廠，其中演出嘅《I Want My Sister #3》及《Girl Scout Nookies #4》喺2018年嘅XBIZ頒獎禮獲提名「最佳作品」，作為一位新人嚟講，絕對係實力嘅肯定。

之後，佢嘗試演出VR四仔，獲得極佳嘅銷量，令人氣勁升。不過，佢就話自己嘅演出並唔算完美，床上功夫仍有待改進。雖然佢咁講，但係有唔少同佢合作過嘅男優都大讚佢嘅騎乘功夫了得，一啲都唔似新人嘅表現，反而擁有天后級嘅實力，配合埋渾圓嘅美股，稍一不慎就會畀佢搞到走火添！能夠獲得咁高評價，難怪佢被喻為四仔界嘅未來股霸！

Riley Star經常喺社交網同粉絲交流，最愛用寸寸貢嘅口脗傾偈，卻又唔會令人覺得佢討厭，反而覺得佢好真又親切，呢啲咪叫個人魅力囉！

Profile

出生日期：1996年10月23日

身高：160cm

三圍：34B-24-34