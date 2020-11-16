引半裸男偷𥄫　陳貝兒怕曬傷匿暗角背稿

藝人陳貝兒喺中環被「野生捕獲」！見佢着住條藍色連身褲，一身專業Look喺約8位工作人員陪同之下進行拍攝。當時正值中午時分，烈日當空之下，貝兒無懼女人最大敵人「紫外線」無間斷咁「攻擊」，着住斗零踭企足大半個鐘，期間仲要一直咁講對白，相當敬業！

之後一Cut機就見佢9秒9匿到電箱後面嘅陰位、又拎住一大疊貓紙「念口簧」咁喪背對白，待攝影組轉好機位之後，佢就繼續埋位拍攝，就喺呢個時候突然有多位赤裸上身嘅跑男跑過，個個跑到去貝兒個位置都忍唔住回頭偷望，索女果然魅力沒法擋！

事後見貝兒都有喺社交平台上載工作照，原來係為新節目拍攝外景，她受訪時更透露原定今年開拍《嫁到這世界邊端》第4輯，但受疫情影響無法成行，貝兒都話好失望：「因為已經約好晒啲女仔，今年本來會飛啲好特別嘅地方㗎！不過同一班底會再開另一個新節目，就嚟開拍，而今日呢個外景就係另一個節目，疫情底下都有咁多工作都好感恩同開心！」另外，佢又話本來諗住出年飛法國，讀埋個藍帶甜品課程，依家希望疫情快啲過，到時順利成行！

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