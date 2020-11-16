瞓身陪社長　就業有保障

有唔少專家預測今年年尾會出現企業裁員潮，各位打工仔真係要有心理準備喇！AV業界資深人士神仙乙表示日本AV有唔少以女性打工仔面對失業問題嘅題材，當中為咗保住自己或者老公份工，只好對社長唯命是從，甚至任由對方魚肉，道盡打工仔嘅辛酸！

獻身保老公

喺人妻花園劇場出品嘅《受到威脅和侵犯》中，小鳥遊百合原本同老公生活得相當愉快，有一日，兩夫妻終於面對感情大考驗。百合同老公被社長邀請參加露營，一大班同事有飲有食，梗係玩得開心啦，當百合獨自一個人返到自己嘅營幕後，社長突然衝咗入嚟，仲對佢上下其手，百合想反抗嘅時候，社長就將佢老公降職甚至係炒魷魚作威脅，令阿妹只好就範。鹹濕社長食過翻尋味，更大膽到趁百合同老公入睡嘅時候夜闖營幕，喺老公身邊同百合大戰！原來老公早就知道社長搞呢個露營，正係為嗒百合而設，但係為咗保住自己份工，惟有詐傻扮懵。

轉行做情人

由Madonna推出嘅《人妻秘書、滿身是汗與接吻社長室中出》入面，巨乳人妻白石茉莉奈嘅老公因為生意經營不善，搞到要搵大公司收購，不過大公司嘅社長卻有一個特別要求，就係要茉莉奈做佢嘅秘書！當然冇咁簡單啦，社長早就睇中茉莉奈嘅美色，搵佢做秘書只係想近水樓台啫！而為咗自己份工及老公嘅公司，茉莉奈每日都要忍受社長對佢嘅過分行為，甚至要同社長嚟個辦公室激戰。後來，社長每次出差都搵茉莉奈陪伴，當然亦少不了去酒店激戰啦！漸漸茉莉奈愈來愈享受，因為社長唔單止性能力強勁，而且仲相當有米，於是甘願做社長嘅情人！

從電影學習

Premium推出嘅《敏感女奴隷（社長秘書）》，講述山岸逢花同老公喺同一間公司工作，有一日作為總裁秘書嘅逢花收到一個重要消息，得知老公隸屬嘅部門將會被重組，分分鐘成為被裁員嘅一分子！心急之下，逢花搵總裁求請，呢個時候總裁就露出狼相話：「唔裁走你老公冇問題，但係你要識做呢！」逢花當然知道係咩回事啦，而總裁除咗喺辦公室同逢花激戰，亦都幾有情趣，從電影《格雷的五十道色戒》取經，同逢花大玩各種拘束、綑綁玩意，令逢花嘅性生活變得多姿多采。

簡評

搵食艱難，未來嘅日子搵食應該仲要難好多，分分鐘會出現裁員潮，希望唔使好似今次為大家介紹嘅瞓身慰老闆系列當中嘅女優咁，要犧牲色相嚟保住份工啦！喺3部作品中，本仙最鍾意小鳥遊百合主演嘅《受到威脅和侵犯》，原因係百合皮白肉嫩又好波，身材相當誘人，而故事講述佢為咗保住老公份工而忍受被老闆玩弄，更弔詭嘅係老公一早知情，仲要一心出賣老婆嚟保住自己，令觀眾更加感受到百合內心嘅痛苦心情。