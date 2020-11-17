吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：嫁娶、移居、動土

忌：取魚、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、3、6

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 你總是很節省的把金錢存起來，不肯花一點在消費上，人生哪有意義呢？

牛：★ 今天的你說話特別有道理，令身旁的人對你另眼相看，但不要因此而驕傲。

虎：→ 未來幾天，人際關係急速上升，和每人相處都能輕鬆自如，工作也順利！

兔：→ 伴侶是個善良的人，只是嘴巴硬而已，你就別為了小事而耿耿於懷吧！

龍：↑ 將會有一位可以聽你傾訴的朋友出現，讓你深深感受到友誼的可貴。

蛇：→ 灰色雖不能為你帶來甚麼活力，但在防堵小人上，這顏色還是頗有功效。

馬：↓ 是日沖煞，小心自己的行為，極可能會招惹極差的批評。早點回家休息！

羊：↓ 不要因為金錢的問題而心情惡劣，不值得為小小的金錢而損害自己健康！

猴：↑ 只要有信心，願望可以成真；放開懷抱，帶來好運的事情隨時會發生呢！

雞：→ 每人的天賦不同，不要作出比較。專心做好自己的事，迎接將出現的機會。

狗：→ 身邊女性朋友給你的關心讓你大為感動，把這樣的心情記錄下來，莫忘本。

豬：↓ 愛一個人其實並不簡單！如果你只想操控別人，會令彼此的感情出現裂痕。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：工作、事業及財運較佳，議價力佳，利求職、轉職、開單及簽約等，宜多會客。

金牛：辭令較佳，人緣及桃花運亦較旺，多予笑容和協調，合作及人際關係將更加和順。

雙子：情緒及家庭運略為不穩，但社交及財運回穩，多聯誼助招引賺錢良機，宜多曝光。

巨蟹：社交及戀愛運回升不少，但思考力略為不穩，多休息有助放鬆及維持各方平穩。

獅子：事業、工作及財運較佳，雖偶有阻力但士氣較旺，求職、轉職、謀事等機遇不乏。

處女：人氣稍佳，社交運及人緣回升，親子及感情生活將較和順愜意，宜善用公餘時光。

天秤：人氣雖持續不穩，但精神狀態回穩，事業、家庭及戀愛運轉佳，將有利各方發展。

天蠍：戀愛及學業運轉佳，不論現況如何，只要積極爭取，將具一定進展，宜把握時機。

人馬：人緣雖略為不穩，但工作進度較佳，重整、檢討、換血、轉職等，將有利進展。

山羊：人緣及桃花運較佳，單身朋友多曝光，可助招引機遇。感情及夫妻關係將較和順。

水瓶：情緒及家庭運回穩不少，精神狀態亦見回升，與家人及伴侶相處，將更愜意甜蜜。

雙魚：辭令及思考力較佳，社交及戀愛運回升，與伴侶、家人等多交流，可助增進情誼。

預測：本周大市，交投氣氛將較善變反覆，須加倍留神。