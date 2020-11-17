東方日報C1：闊太出巡水頭足　林夏薇碌黑卡掃名牌氹林峯女

無綫花旦林夏薇嫁人後升呢做闆太，不時大晒10億豪宅，年前更停工努力造人，奈何一直未有聲氣，反而被堂兄林峯後來居上搶先生B。她對堂姪女亦疼愛有加，雖然之前有傳她老 公財困，但日前戴上8卡巨鑽出巡買禮物，期間狂碌「黑卡」掃名店，以示「水頭充足」！

林夏薇與擁20億身家的莫贊生結婚5年，一直想為老公傳宗接代，即使事業步上高位，亦情願暫停工作，以示造人決心，希望一擊即中。不過，去年宣布「復出」的她，一連拍了兩齣無綫劇集過戲癮，期間卻遇上疫情打亂生B計劃。直至最近堂兄林峯榮升父親，太太張馨月誕下「小公主」，林家上下歡喜萬分，雖然她未能親身探望，但透過相片見過堂姪女後，再度重燃當媽媽的欲望，在未有好消息公布前，她惟有將母愛投放林峯囡囡身上。

有專員服侍

日前薇薇就單拖往銅鑼灣行街，穿上「無下裝」晒長腿、拿着名牌手袋到電器樓層，買完一樣又一樣，連濾水器亦要數千元，雖然有傳其老公財困，見她使錢全冇壓力，手上更戴上約8卡的巨型鑽戒，行頭非常富貴。期間有路人向她行注目禮，她亦表現大方，主動親切點頭。之後她轉戰各間名店，並獲店員熱情招待，安排專員一對一服侍，後來又去行名牌童裝，更主攻初生嬰兒款式，相信尚未有聲氣的她，應該是買來送給堂姪女。童心未泯的薇薇邊揀邊玩，還把BB帽戴上頭自拍，最終揀了一堆服飾，認真大手筆，全程更以黑卡埋單，可見財力豐厚。其實拍完劇的她，多數留在10億豪宅避疫，於不同房間拍跳舞片及騷琴技，又與狗狗於屋內泳池戲水，間接晒其萬呎豪宅。早前她出海慶生，廣邀圈中好友上豪華遊艇玩餐飽，生活寫意。

生B順其自然

薇薇昨日受訪時表示，趁疫情稍緩才出外Shopping。問到是否專程為堂兄的小公主置裝？她笑說：「咁我都要買嘢，最慘係唔知幾時先見到佢，分分鐘等到佢1歲添！買嘢畀佢都要預大好多，但見啱就買咗先。（你隻戒指好閃！）係結婚戒指嚟嘅。（係咪見到林峯做爸爸，你都想快啲生B？）呢啲唔係想就有，順其自然，唔想畀壓力自己。」又稱因疫情關係，出埠工作最快要延至明年才成行，不過現時會增值自己，於家中練習鋼琴及學唱歌：「之前一直冇時間彈，依家一日練10幾個鐘，好充實。」

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