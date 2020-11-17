徐冬冬自爆被家人催婚　網民做媒人力推富二代筍盤

內地女星徐冬冬早前被指與尹子維情未了，有傳因獲男方贈豪宅求復合，最後她表態說已婉拒好意，未有復合。現年30歲仍是單身的她，其感情生活甚至終生大事一直受關注，最近更被家人催婚。冬冬在社交網留言：「首次收到家人的催婚！」並上載與家人「大姑」的對話截圖：「冬冬老大不小了，趕緊嫁人吧，我已準備厚禮快接收。」

本來冬冬只是分享生活拾趣，但卻觸動網友神經，紛紛化身媒人，超過3百個留言均「推舉」內地演員吳雲飛，叫她可以考慮對方。吳雲飛會跟徐冬冬扯上關係，皆因他常常在女方的博文下留言，所以吳雲飛展開追求的傳聞不脛而走。

現年36歲、於北京電影學院畢業的吳雲飛，早年在劇集《鄉村愛情》飾演「趙玉田」一角而在內地爆紅，近作是參演王家衞的電影《一代宗師》。不過他令網民廣為談論的，是其財力雄厚的背景。有指吳雲飛是富二代，因吳父是經營房地產，身家過億，吳父和男星趙本山是好友，而吳雲飛更是趙本山的愛徒之一。而吳雲飛的感情狀況，外間也有不少揣測，有指他一直單身，但同時有傳他早已低調的成家立室。

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