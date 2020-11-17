暌違6年重返社交網　林青霞深夜6連發轟炸網民

現年66歲嘅「大美人」林青霞時隔6年回歸社交網，佢尋晚突然喺網上發文：「開通了！MY GOD！大家好！ ​​​​」更激動得連發6條博文至深夜1時半多，除咗急住同網民、影迷打招呼，又不忘晒幸福，分享家人送嘅生日禮物！

11月6日生日嘅佢，上載大女邢嘉倩送畀佢嘅書架話要一輩子珍藏：「我的大女兒邢嘉倩非常有心，她總是送我最貼心的生日禮物，今年她親手用木頭做個書架！」又仔細描述當時情況，罕有提到老公邢李㷧，佢話：「Michael笑着對三個女兒說，『你媽寫了3本書，將來説不定拿個諾貝爾文學獎回來』。」氹得佢心花怒放！二女刑愛林就為餐桌轉盤布置花朵，細女刑言愛雖然冇送禮物，但佢嘅「愛的言語」令林青霞感動得落淚。而生日當日更三代同堂，令佢非常開心：「今年生日一家人團聚，祖孫三代，四歲的小孫女還親自做了生日蛋糕為我祝賀。我將滿滿的幸福與大家分享，希望所有的人都過得幸福健康快樂❤️」

唔少網民都話終於等到女神重返江湖，更留意到佢咁夜都唔瞓不斷發文，「姐姐這40分鐘一直都在編輯嗎」、「青霞：我要把6年的博文全都發完」、「原來美女也會說這麼多話」！

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