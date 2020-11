韓國演藝界盛事《Asia Artist Awards》 (AAA)將於下周三舉行,屆時將會頒發100%由網民參與票選的「人氣男女演員」及「人氣男女歌手」,票選活動於上月中至前日在網上展開,總票數多達38,909,129,617。

勁爆韓團防彈少年團(BTS)力壓EXO、GOT7,與人氣女團TWICE各自獲得35.9%及34.9%票數榮膺「人氣男女歌手」得主,當中獲得最高票數的BTS更贏得「AAA Best of Best Starnews x最愛豆獎」,BTS先拔頭籌,連中兩元。

「人氣男演員」方面,去年主演韓劇《會讀心術的那小子》的韓團GOT7成員Jr.於投票活動開始不久,已大熱拋離眾勁敵,最終以11.02%得票力壓李敏鎬及玄彬等勝出。至於去年贏得「人氣女演員」的宋智孝,以12.05%票數成功蟬聯,擊敗孫藝珍與徐睿知等女星。