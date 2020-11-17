投資公司3億美元買回Taylor Swift舊大碟版權

加拿大天王Justin Bieber經理人Scooter Braun去年宣布豪花23.4億港元收購天后Taylor Swift的舊唱片公司Big Machine Label Group，獲得Taylor以前6張大碟的版權。Taylor當時向Scooter開火，自爆一直想買回舊大碟版權。最終二人掀起罵戰，Taylor的粉絲更對Scooter作出死亡恐嚇！而近日有傳他的控股公司幾周前以23.4億港元將Taylor6張大碟版權賣給一間投資基金Shamrock控股。

消息傳出後Taylor亦於社交網發聲明證實事件，不過她表明對收購過程不知情直至幾周前收到Shamrock方面的來信，得知他們已買了她的音樂、MV以及大碟設計的百分百版權，而她希望及不排除與他們合作。

雖然舊碟版權被另一公司買回，但Taylor似乎冇意與Scooter講和。並爆料指Shamrock方面指他們原本在交易前通知她，但Scooter方面要求交易過程中不得與她或她的團隊聯絡，否則威脅會中止交易！而Taylor亦表示自己嘗試過向Scooter買回大碟版權，但他的團隊卻要她事前必須要簽下保密協議，禁止她以後不得再講Scooter壞話。