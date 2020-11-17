Landmark North上水廣場年度壓軸 4 重優惠

【特約報道】全城熱切關注的 Landmark North 上水廣場購物感謝祭載譽歸來，大家務必把握本年度壓軸掃貨良機，盡情開心搶購心愛商品！於2020年11月20日至2021年1月3日推出「上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭」，聯同場內逾80個知名 品牌推出聖誕驚喜優惠，逾3萬件美容美妝、時尚服飾、潮流運動用品及珠寶鐘錶商品低至1折發售，勢必引起一股難以抵擋的瘋狂購物熱潮！

除了以上「低至1折聖誕週驚喜優惠」之外，是次活動更送出總值超過100萬福袋禮品，4重禮遇折上折優惠驚喜！包括「1 折換購賞」讓您用1折激筍價換購城中至潮電子產品；萬眾期待的「福袋大激賞」亦會再度強勢歸來，連同全新登場的「直播 Jetso 組合」，保證大家能夠滿載而歸，留下最開心難忘的Shopping Party體驗！

聖誕優惠重錘出擊 逾3萬件商品低至1折發售

除此之外，商場亦會聯同多個品牌分2階段推出「聖誕週驚喜優惠」，逾3萬件美容美妝、時尚服飾、潮流運動用品及 珠寶鐘錶優惠貨品接踵推出，保證大家可以用最抵價格購買得到心愛產品！其中以驚喜1 折價格發售的熱賣商品，包括 CRISELLA 歐美時尚陶瓷手錶 (1949)（優惠價港幣150元）、LANEIGE Tattoo Lip Tint 絲霧透薄唇釉 #09 Rose Prism（優惠價港幣18.5元）、L'Oeral Paris 奇幻光感 BB霜 30ML（優惠價港幣14.5元）、老行家燕王紅粉緋緋即食燕窩20ml（優惠價港幣7.9元）等。

其他精選優惠產品包羅萬有，體貼照顧您的生活一切所需！多款以最靚價發售的美容美妝商品，愛美的女士們勢必熱搶！精選推介有雪花秀潤燥再生精華90ml套裝（65 折優惠價840元）、MAKE UP FOR EVER 經典閃鑽掃具套裝（48 折優惠價650元）、The History of Whoo【11 周年特別版】秘貼自生精華套裝（41折優惠價 1,320 元）、Fresh 倒數日曆美肌驚喜套裝（72折優惠價990元）等。 大量時尚及運動服飾亦以心動價發售，包括 STACCATO 白色短靴（29 折優惠價699 元）、 Victorinox Spectra 2.0 大型旅行箱（5 折優惠價2,275 元）等。珠寶鐘錶亦設有限量驚喜折扣，包括太子珠寶鐘錶18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈（59折優惠價2,688元）、鐵達時 Fashionista 多功能石英不锈鋼配陶瓷腕錶（5折優惠價1,640 元）、Daniel Wellington 玫瑰金手錶連手鏈套裝（8折優惠價 1,728元）等。

至潮驚喜 1折換購 iPhone12、Dyson風筒

是次購物祭最備受萬眾矚目的「1折換購賞」，顧客只要以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以用1折激筍價換購城中至新、至潮產品！凡單一即日消費滿15,000元，即可以用1折換購全新推出的 iPhone 12 (128GB) （優惠價港幣730元） 、Dyson 風筒（優惠價港幣338元）及 iPad(128GB, wi-fi)（優惠價港幣340元）；凡單一即日消費滿5,000元，即可以用 1 折激筍價換購城中最新刺激玩意 Nintendo Switch Lite 連 Switch Mario Kart Live Home Circuit（優惠價港幣251元），Airpods（優惠價港幣160元）；凡單一即日消費滿1,500元，即可以用 1 折激筍價換購氣炸鍋（優惠價港幣75元）及 Breo NS-5 肩頸按摩器（優惠價港幣100元）等！各路潮流達人萬勿錯過這次千載難逢的購物禮遇！

全城瘋搶 聖誕福袋大激賞

過往大受歡迎的「福袋大激賞」亦會強勢回歸，多款聖誕福袋禮遇等待大家熱搶！「型格電器福袋」內含全城熱烈追捧的 iPhone 12 (藍色 ; 256GB) 及港幣100元的電子產品贈券；「閃爍星鑽福袋」內含價值10,000元的精美鑽飾及港幣100元珠寶鐘錶贈券；「美妝扮靚福袋」內含多款美妝護膚套裝及港幣100元美容彩妝贈券； 「Staycation 必備福袋」內含 American Tourister 25”行李箱及港幣100元時尚服飾贈券；「同心抗疫福袋」內含價值港幣160元的韓國KF94口罩(2片)、Body Shop 茶樹洗手液、多款個人護理產品及港幣20元個人護理及健康產品贈券；「鮑魚美食福袋」內含港幣 160元的官燕棧罐裝鮑魚(4隻)、多款小食及商戶餐飲券及港幣20元美食贈券！The Point by SHKP會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，可免費換領以上尊貴禮品之外，更同時賺取會員積分，盡享雙重精彩！

「冬日星級潮學堂」Live 華麗登場 網上齊搶星級人氣產品

全新登場的「冬日星級潮學堂」Live，將會於11月19日起一連4個星期四於 Facebook 平台直播！節目邀請多位知名的星級化妝師、髮型師、中醫師及香薰治療師，從美妝、護膚、髮型、健康食療、 香薰治療5大範疇，介紹多間商店熱賣皇牌人氣產品。節目播出之後，顧客更可即時登入「上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭 」優惠網，以「直播 Jetso 組合」優惠價低至5折激搶節目內推介的星級人氣產品，齊齊享用星級禮遇！

上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭

日期：2020年11月20日(星期五)至2021年1月3日 (星期日)

時間：上午9時正至晚上10時正

地點：上水龍琛路39號(港鐵上水站A4出口) 上水廣場

查詢：2639 9638