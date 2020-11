Landmark North上水廣場年度壓軸 4 重優惠

【特約報道】全城熱切關注的 Landmark North 上水廣場購物感謝祭載譽歸來,大家務必把握本年度壓軸掃貨良機,盡情開心搶購心愛商品!於2020年11月20日至2021年1月3日推出「上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭」,聯同場內逾80個知名 品牌推出聖誕驚喜優惠,逾3萬件美容美妝、時尚服飾、潮流運動用品及珠寶鐘錶商品低至1折發售,勢必引起一股難以抵擋的瘋狂購物熱潮!

除了以上「低至1折聖誕週驚喜優惠」之外,是次活動更送出總值超過100萬福袋禮品,4重禮遇折上折優惠驚喜!包括「1 折換購賞」讓您用1折激筍價換購城中至潮電子產品;萬眾期待的「福袋大激賞」亦會再度強勢歸來,連同全新登場的「直播 Jetso 組合」,保證大家能夠滿載而歸,留下最開心難忘的Shopping Party體驗!

聖誕優惠重錘出擊 逾3萬件商品低至1折發售

除此之外,商場亦會聯同多個品牌分2階段推出「聖誕週驚喜優惠」,逾3萬件美容美妝、時尚服飾、潮流運動用品及 珠寶鐘錶優惠貨品接踵推出,保證大家可以用最抵價格購買得到心愛產品!其中以驚喜1 折價格發售的熱賣商品,包括 CRISELLA 歐美時尚陶瓷手錶 (1949)(優惠價港幣150元)、LANEIGE Tattoo Lip Tint 絲霧透薄唇釉 #09 Rose Prism(優惠價港幣18.5元)、L'Oeral Paris 奇幻光感 BB霜 30ML(優惠價港幣14.5元)、老行家燕王紅粉緋緋即食燕窩20ml(優惠價港幣7.9元)等。

其他精選優惠產品包羅萬有,體貼照顧您的生活一切所需!多款以最靚價發售的美容美妝商品,愛美的女士們勢必熱搶!精選推介有雪花秀潤燥再生精華90ml套裝(65 折優惠價840元)、MAKE UP FOR EVER 經典閃鑽掃具套裝(48 折優惠價650元)、The History of Whoo【11 周年特別版】秘貼自生精華套裝(41折優惠價 1,320 元)、Fresh 倒數日曆美肌驚喜套裝(72折優惠價990元)等。 大量時尚及運動服飾亦以心動價發售,包括 STACCATO 白色短靴(29 折優惠價699 元)、 Victorinox Spectra 2.0 大型旅行箱(5 折優惠價2,275 元)等。珠寶鐘錶亦設有限量驚喜折扣,包括太子珠寶鐘錶18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈(59折優惠價2,688元)、鐵達時 Fashionista 多功能石英不锈鋼配陶瓷腕錶(5折優惠價1,640 元)、Daniel Wellington 玫瑰金手錶連手鏈套裝(8折優惠價 1,728元)等。

至潮驚喜 1折換購 iPhone12、Dyson風筒

是次購物祭最備受萬眾矚目的「1折換購賞」,顧客只要以電子貨幣即日消費滿指定金額,即可以用1折激筍價換購城中至新、至潮產品!凡單一即日消費滿15,000元,即可以用1折換購全新推出的 iPhone 12 (128GB) (優惠價港幣730元) 、Dyson 風筒(優惠價港幣338元)及 iPad(128GB, wi-fi)(優惠價港幣340元);凡單一即日消費滿5,000元,即可以用 1 折激筍價換購城中最新刺激玩意 Nintendo Switch Lite 連 Switch Mario Kart Live Home Circuit(優惠價港幣251元),Airpods(優惠價港幣160元);凡單一即日消費滿1,500元,即可以用 1 折激筍價換購氣炸鍋(優惠價港幣75元)及 Breo NS-5 肩頸按摩器(優惠價港幣100元)等!各路潮流達人萬勿錯過這次千載難逢的購物禮遇!

全城瘋搶 聖誕福袋大激賞

過往大受歡迎的「福袋大激賞」亦會強勢回歸,多款聖誕福袋禮遇等待大家熱搶!「型格電器福袋」內含全城熱烈追捧的 iPhone 12 (藍色 ; 256GB) 及港幣100元的電子產品贈券;「閃爍星鑽福袋」內含價值10,000元的精美鑽飾及港幣100元珠寶鐘錶贈券;「美妝扮靚福袋」內含多款美妝護膚套裝及港幣100元美容彩妝贈券; 「Staycation 必備福袋」內含 American Tourister 25”行李箱及港幣100元時尚服飾贈券;「同心抗疫福袋」內含價值港幣160元的韓國KF94口罩(2片)、Body Shop 茶樹洗手液、多款個人護理產品及港幣20元個人護理及健康產品贈券;「鮑魚美食福袋」內含港幣 160元的官燕棧罐裝鮑魚(4隻)、多款小食及商戶餐飲券及港幣20元美食贈券!The Point by SHKP會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額,可免費換領以上尊貴禮品之外,更同時賺取會員積分,盡享雙重精彩!

「冬日星級潮學堂」Live 華麗登場 網上齊搶星級人氣產品

全新登場的「冬日星級潮學堂」Live,將會於11月19日起一連4個星期四於 Facebook 平台直播!節目邀請多位知名的星級化妝師、髮型師、中醫師及香薰治療師,從美妝、護膚、髮型、健康食療、 香薰治療5大範疇,介紹多間商店熱賣皇牌人氣產品。節目播出之後,顧客更可即時登入「上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭 」優惠網,以「直播 Jetso 組合」優惠價低至5折激搶節目內推介的星級人氣產品,齊齊享用星級禮遇!

上水廣場 Xmas Party Sale 購物祭

日期:2020年11月20日(星期五)至2021年1月3日 (星期日)

時間:上午9時正至晚上10時正

地點:上水龍琛路39號(港鐵上水站A4出口) 上水廣場

查詢:2639 9638