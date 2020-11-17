由Charlotte Olympia Dellal於2008年創立的個人同名鞋履及配飾品牌CHARLOTTE OLYMPIA，憑着獨特的玩味細節及奢華美學設計，讓品牌所推出的產品擁有極高的辨識度。是次人氣運動品牌PUMA繼春夏季合作後就再一次邀請CHARLOTTE OLYMPIA聯名，推出一系列以馬戲團女超人為靈感的服裝、配飾及鞋履系列，將女性雜技表演者集堅毅、優美及強者的女性多面向展現於單品當中。

CHARLOTTE OLYMPIA x PUMA聯名系列服飾剪裁結合了街頭風格及運動元素，透過貼身剪裁加上刺繡及荷葉邊細節，營造出馬戲團服裝概念。當中的Reversible Bomber Jacket就採用雙面設計，分別用上酒紅色配PUMA美洲獅標誌花紋及黑色蜘蛛網圖案縫線及「CHARLOTTE OLYMPIA」字樣，將華麗與復古風格結合。

配飾系列當中，Bucket Bag水桶袋就飾上CHARLOTTE OLYMPIA標誌性小貓刺繡及貓耳朵細節，配備可拆卸織物肩帶，可愛亦夠實用。鞋款方面就有Cali Wedge、Mile Rider、Pulsar及Rise四款設計登場，分別以皮革及麖皮配襯柔軟具光澤的網布及荷葉邊裝飾細節演繹，並換上絲緞鞋帶及金色蜘蛛網圖案及品牌名字作點綴，將馬戲團華麗歡樂氛圍融入各款單品中。