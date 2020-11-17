5,880名夜景鑑賞士嚴選！日本三大NO.1燈飾活動

日本的冬天，除了漫天白雪，還有遍布全國、大大小小的燈飾活動。花多眼亂不知如何選擇？早前公布的「第8回Illumination Award」值得大家參考！此獎項透過5,880名夜 景及燈飾鑑賞士做問卷調查，為日本各地燈飾選出「綜合娛樂部門」、「燈飾部門」及「專業表演部門」三項排名，結果分別由豪斯登堡的「光之王國」、足利花卉公園的「光之花庭園」及伊豆Granpal公園的「伊豆高原GRANILLUMI」奪得第一，一齊睇吓有幾壯觀！

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光之王國 1,300萬顆燈飾璀璨奪目

作為今年「綜合娛樂部門」第一名的長崎縣豪斯登堡「光之王國」，已是連續8年獲得此殊榮！ 該燈飾活動由即日起2021年5月5日舉行，賣點是採用1,300萬顆LED燈飾打造出絕美的夢幻奇景。焦點有上年好評如潮的「白銀世界」再度登場，於阿姆斯特丹廣場有散發銀白光芒的教堂，旁邊則有掛上1萬顆水晶的15米高大樹。其他區域還有「光與噴水的運河」燈光騷、日本最大規模的燈光及噴水表演「水之魔術」、雨傘街、光之瀑布、光之動物園，及有7萬顆LED燈裝飾的摩天輪等。即日起至12月25日，公園同步舉行「光之街的聖誕」，焦點有以比利時布呂赫為藍本打造的Christmas Town，內裏更有售賣熱酒及歐式食品的攤檔，節慶氣氛濃厚！一日票成 人¥7,000日圓（約HK$518）、小童¥4,600（約HK$340）。

光之王國

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光之花庭園 賞發光紫藤花

獲得「燈飾部門」第一名的櫪木縣足利花卉公園的「光之花庭園」，已經連續5年得到此榮譽。今年的「光之花庭園~Flower Fantasy 2020~」即日至2021年2月7日舉行，以500萬顆LED燈飾為大家帶來夢幻的庭園。以紫藤花聞名的足利花卉公園，今年的紫藤花季遇上疫情要休園，在燈光騷中則有「光之藤之花」燈飾登場，彌補大家未能欣賞紫藤花的遺憾。該燈飾利用LED 重現紫藤花由開花至飄落的故事，並分別有粉紅、紫、白及黃四色，結合水面倒影，帶來幻想的空間。此外更會有出現在童話世界的「花之城堡」、漂浮在水中的「光之睡蓮」、燈光與玫瑰合演的「光之玫瑰園」等燈飾場景，主題豐富。11月下旬至12月下旬的聖誕期間更會有聖誕老人登場，充滿節日氣氛。收費成人¥1,000（約 HK$74）、小童¥500（約HK$37）。

光之花庭園~Flower Fantasy 2020~

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伊豆高原 GRANILLUMI 體驗型燈光樂園

「專業表演部門」以高專業性、高技術 性作為評分準則，獲得第一名的靜岡縣伊豆 Granpal公園「伊豆高原GRANILLUMI」，是日本首個體感型燈光表演，約8萬平方米的園區內以大約600萬顆LED燈作布置。今年活動由即日至2021年8月31日舉行。今年新登場有恐龍時代，乘坐高卡車穿越加添了迷幻燈光的恐龍出沒地帶，隨時遇見全長12米的大恐龍。其他必玩之作分別有全長110米的七色燈光滑梯Night Rainbow，及可以邊滑行邊欣賞彩燈的400米長飛索「流星RYUSEI」等。除了不同體驗，還可欣賞到如北極光般震撼的「全彩激光表演」及燈光和樂曲交織而成的「光與聲音 Show」。收費成人¥1,500（約HK$111）、小童¥800（約HK$59）。

伊豆高原GRANILLUMI