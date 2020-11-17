【居英生活】警察少？罪案多？英國治安你要知

英國治安不及香港，小心謹慎已是英國人的日常，如決心移民，你只能適應它。（互聯網）

移居英國，除了柴米油鹽，最多人擔心，就是治安。事實上，英國治安絕不及香港好。為了節省資源，英國自2010年起已陸續關閉全國逾600間警局（近半數），隨警力減少，罪案就開始增加，現英國犯罪率在歐洲國家中已排行第7，在歐洲治安最差的3個城市中，英國竟佔了2個，當中包括港人熟悉的伯明翰（Birmingham），而曼徹斯特（Manchester）則排行第8，倫敦（London）就排行第14，犯罪率竟比巴黎（Paris）還高。

倫敦持刀案件日增

除了犯罪數字，亦要看罪案類型。以倫敦為例，當中佔最多罪案（31.6%）其實都屬反社會行為（Anti-Social Behaviour），例如亂拋垃圾、亂泊車、醉酒鬧事及違反禁足令等，一般沒大傷害；但要注意的是次高的暴力罪行（19.4%），據BBC報道，英國持刀案件在倫敦發生最多，其次是在利物浦、曼城及伯明翰等地，這跟英國青少年帶刀出街普遍有關；之後就是汽車罪案（9.4%）、偷竊（8.1%）及入屋爆竊（5.5%）等，難怪常說倫敦扒手多，而入屋爆竊案就多發生在倫敦富裕地區。

郵號細查罪案資料

不過都要明白，英國一個城市都很大，社區亦分得很細，有時一街之隔，治安已差天共地，故不能概括用「城」來判斷其安全度，必須要用郵政編號（Postcode）細查，才能清楚其治安實況。例如英國警方官方網站Police.uk，只要輸入Postcode，就可查到該區過去3年的罪案率及類型。

若住在倫敦，你可用埋倫敦警察服務（Metropolitan Police Service）網站，用Postcode一樣可查到該區罪案資料，也可作多區比較。按資料顯示，現時倫敦治安最差地方正是市中心的威斯敏斯特（Ｗestminster），其犯罪率竟比排第2治安差的地方高了近1倍，若在倫敦選址落戶，一定要留神。

英國警察

倫敦警察服務

保護自己5大守則

不過數字都只能參考，緊守以下英國生活「5大守則」可能才是最實際保護到你自己的方法：

（一）時刻守護背包

歐洲國家扒手多，放身後的背包，最易成為目標。首先背包拉鏈必須全拉上，其次背包要孭在前方，並時刻用手護着，坐下也要放腿上，不要放地上。最常疏忽，就是拍照時被偷，有時小偷會借故叫你幫忙拍照，當你抬起手，同黨就迅即把你單肩孭着的背包搶走。

（二） 錢財不可露眼

英國人很少用現金，他們買咖啡都只用信用卡，若你拿現金付款，周遭都會認定你是觀光客，亦成為小偷目標。如你身上只有現金，也不要在公眾地方掏出，寧可躲起來逐少拿出來花。名牌手袋、手機、電腦及相機等貴重物品，最好低調收起，不可離開自己視線。

（三）走路別滑手機

邊行邊滑手機，在香港很平常，但在英國就很危險，尤其在倫敦街頭，因為倫敦的飛車黨很猖獗，他們最愛就是搶手機。在疫情前日子，倫敦飛車黨搶劫案單是1年就超逾2萬3千宗，平均每天超過60單，手機被搶也罷，被扯跌受傷就更不值。

（四）避開危險地區

經驗豐富的當地人，都會避開或盡量少進有「潛在危險」的地段，例如英國的公屋地段，因該處人口種族較為混雜，也通常有街童流連滋事。另外英國愈近市中心或交通愈方便的地方，治安往往愈差，觀光地點尤其多小偷，行過必須提高警覺。

（五）晚上別獨自外出

英國天黑後不要獨自外出，即使只是去便利店，也有可能給童黨索錢，華人面孔更易成下手對象。以倫敦為例子，幽陰小街角落很多，獨自走路遇事也叫天不聞。深夜的倫敦地鐵，醉酒佬與古怪人更特別多，遇上劫匪、毒販也不稀奇；倫敦雖然有24小時巴士，但不比地鐵安全，晚上寧可花錢搭Uber回家，才比較穩當。

小總結：勿把英國當香港

也許英國治安，沒你想像中好，但要明白英國不是香港，小心謹慎已是他們日常生活的一部分，你只能適應它。英國警察態度友善，但人手有限，一般不見血的罪案，也未必會落力調查。最可靠還是自己，選住區務必要考慮治安，切勿只看交通或學校配套。出門謹記「5大守則」外還要時刻留意身後，英國冬天很早入黑，若回家時懷疑被尾隨，記緊不要走入暗巷或離開馬路旁，要盡快走到人多地方。若不幸被盯上，要冷靜「裝兇」邊罵邊退，切勿糾纏，別忘了英國青年很常帶刀子，不宜鹵莽硬碰。