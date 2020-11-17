陳昇口腔有腫瘤　被迫取消台灣跨年騷

作曲、填詞、主唱一手包辦經典歌《把悲傷留給自己》的台灣歌手陳昇，今日傳來入院消息，更指早前證實其口腔有腫瘤，並會取消今年12月31日及明年的1月1日的台灣跨年演唱會，令其連續舉行跨年個唱的紀錄停在26年。

今年已年屆62歲的他，每年都會舉行演唱會，更會開跨年騷與歌迷迎接新一年，今年無奈因身體問題被迫叫停，他接受訪問時表示：「笑看年過六旬還是天真不服老，所以每天依舊維持運動習慣，甚至一周騎一趟長達5至6小時的腳踏車，請大家放心，我的身體狀態自信還是健康。這次健檢及早發現口腔有腫瘤，已立即做手術處理，一切都相當順利平安。」

他又對取消跨年演唱會而向歌迷表歉意：「人來瘋的我，過去可能過度透支體力而不自知，幸虧老天眷顧，為了走更長遠的路，讓未來能繼續創作、繼續用演出跟大家見面、繼續一起跨年，今年真的要跟大家說抱歉，全勤模範生得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，用最好的狀態回來跟大家見面。」

陳昇的跨年演唱會原定於今年，票價由1,200至2,800新台幣（約325至760港幣）不等，於上月18日開售，售票方今日已將演唱會海報加上「請假」字樣，並列出退票方法。陳昇的經曲還有《不再讓你孤單》等，陳奕迅及組合at17曾翻唱過。

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