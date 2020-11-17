周柏豪拎囡囡百日宴利是去捐：都有6位數

歌手周柏豪出席《新城勁爆頒獎禮2020》記者會，提到新城將舉行實體頒獎禮，他表示很開心：「好耐冇接觸頒獎禮，上年都係網上或錄製，自己都有出歌，可以同歌迷有交代。（有冇信心攞獎？）都有，今年推出嘅歌成績好好。」

提到日前是其生日，他笑言覺得好大件事：「其實我只係同屋企人去咗野餐，帶埋個女，好開心、簡單已夠，人生過咗30幾個生日，之前生日冇乜感覺，今年就好有感覺，生咗個女，加埋疫情好耐冇去室外。（囡囡第一次出街？）佢係第一次見到咁多人，見識到原來唔係淨係我哋一家人，又見到大草地、狗同風箏。嗰日佢都冇瞓晏覺，好興奮，終於知道原來唔係好似火星咁冇人。」

講到囡囡12月頭就1歲生日，他透露本想在公司搞party，但疫情反覆，故現時在家切蛋糕就算。問到送甚麼禮物給囡囡？他表示：「未諗，反而想將囡囡嗰啲嘢捐出去，佢之前百日宴收到好多利是，都有6位數，所以希望捐晒出去幫人。」問到可想追多個B？他坦言：「遲多陣先，唔想忽略囡囡住。」

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