【40人婚禮】仙樂都老公農莊行禮　上圍升Cup勁澎湃

現年39歲藝人仙樂都（吳堯堯）今日與年輕2歲的農莊莊主男友梁國鋒（Godfrey）註冊，他們在大埔男友的農莊行禮，邀請40人出席，包括藝人好友陳昭昭。身穿低胸婚紗的仙樂都，上圍澎湃明顯升Cup，早前傳出雙喜臨門，問到是否同時公布好消息？她望一望男友，說：「未講得住！」新郎表示適當時候會公布。問到前一晚有否緊張到失眠？仙樂都笑言因與姊妹團忙於布置場地，攰到一上床便睡着。新娘新郎應徇眾要求嘴對嘴連錫多次，新郎還發表愛的宣布，表示會永遠愛太太，愛她一生一世和專一，他說：「太太對所有人都好好，為人真誠。（會否將農莊送畀太太？）佢未必想要。」仙樂都笑說打理農莊好辛苦，要執便便又日曬雨淋，不過她現逢星期六、日都會來農莊教小朋友畫畫及做勞作，實行夫唱婦隨。問新郎婚後會否要求太太收起性感？他說從來不會限制對方，會尊重太太。

仙樂都透露疫情關係，婚禮一切從簡，並冇接新娘儀式，其居住內地和泰國親戚亦未能來港出席，希望待疫情好轉返泰國與親友食飯，及順道在泰國申領婚書。Godfrey外貌黑黑實實，仙樂都笑指與男友去泰國旅行時，男友都曾被誤會是泰國人，二人又愛煲泰劇，甚為鍾情泰國文化，她說：「泰劇高質過港劇，創作空間又大，穿越、靈異等題材都可以。」

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