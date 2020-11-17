新城續搞實體頒獎禮　陳柏宇長期驚自己中招

《新城勁爆頒獎禮2020》今日舉行記者會，宣布將於12月30日舉行頒獎禮。今日共有近40個歌手單位出席，有歌手戴上透明口罩，加埋工作人員，現場有過百人，而歌手就4人一組隔開坐。新城知訊台執行總監程凱欣透露今年復辦實體頒獎禮，計劃在商場舉行，但因疫情反覆，未確定地點，但會有後備，總之一定會舉行。她又謂現場不會招待入場觀眾，但商場內的人士可以睇到，預計當日下午舉行約兩小時的頒獎禮，暫定頒50多個獎。

陳柏宇（Jason）和同公司的林奕匡（Phil）、黃妍及新人Michael C齊齊受訪，問他們可有信心攞獎？四人異口同聲表示冇諗，今年出了兩首歌的Jason笑言：「不嬲都冇諗攞獎，依家唱歌都唔係為外界鍾意，係為咗自己鍾意首歌、表達感覺，心態同之前有出入。」講到今年有番實體頒獎禮，他坦言固然開心，但都會驚多人：「長期都有種感覺驚自己中招。（擔心會傳染畀個女？）係呀。」

他又透露囡囡剛上N班，但受上呼吸道感染影響，要暫時停課兩周：「但對佢冇咩影響，因為都係返咗幾日學，依家都有網上上堂。（佢返學開唔開心？）其實佢係開心嘅，但嗰日我接佢放學，佢一見到我就爆喊，因為太掛住爸爸，搞到我好心痛。」

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