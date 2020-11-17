亡夫設靈　肥媽煎Pan花圈送別最愛

藝人肥媽丈夫Silva Ricardo Manoel（施曉洋）11月6日因病辭世，享年72歲。今午家屬為他於香港殯儀館1樓基恩堂設靈，以天主教儀式進行，靈堂以白色簡約布置為主，肥媽送上心形花圈，上面鑲了一隻煎Pan放正中央位置，寓意她「繼續煮飯畀老公食」，契仔陸浩明與女友花圈亦放在當眼處。不少圈中人送上花圈弔唁，當中包括古天樂、張家輝、曾志偉、方中信、邵美琪、關菊英、徐小鳳、毛舜筠及劉偉強等，靈堂內外一遍花海。

肥媽約於下午4時15分到場，一身黑衣打扮的她戴上墨鏡仍難掩哀傷，不停合十雙手向記者表示：「多謝，有心。」相隔一會，肥媽與友人落樓，邀請記者到靈堂拍照及訪問。當友人趨前慰問，肥媽不停飲泣落淚，令人心酸。受訪期間肥媽多謝各界友好主動幫手為丈夫後事張羅打點：「佢18號回魂，咁啱呢度（殯儀館）又有位，佢真係好有福。嗰朝我同佢食完早餐，佢話要返醫院，醫生話佢肺炎好嚴重，癌細胞有擴散到腦，話明係呢1、2日（離世）㗎喇，我哋咪facetime啲仔女同孫囉。佢同最錫嘅孫女揮手，好似冇事一樣，最後仲哈咗3聲就瞓覺，半日就走。佢猛叫Angel，我最恩慰為係佢冇辛苦。」

肥媽坦言失去老伴相當不捨，一字一淚令人心酸。她又指因疫情關係，未能全家返港奔喪：「好似我個仔特登飛返嚟，依家都仲要喺酒店隔離，如果攞酌情權，就要殯儀館寫信，梗係唔得啦。」個多星期以來，肥媽坦言不想出街：「係黑妹（李麗霞）同我契爺等等，專登嚟我屋企車我出街行吓，不過去山頂同三門仔，都諗起我同我老公相處嘅時刻。我老公臨走都有叫我繼續開live，真係畀佢激死。」語畢又再落淚。