邊個係最佳僱主？Bob請工人姊妹返歸玩1王8后

好有愛呀～

歌手張敬軒早前請咗新工人姐姐「嬋嬋」掀起全城熱話，皆因呢位工人姐姐廚藝方面較為「特色」，軒仔化身「早餐界KOL」分享特色早餐，包括腐乳白粥、似臘腸嘅腸仔、毛巾口感藍莓Pancake、超硬吞拿魚三文治等，幾乎日日冇啖好食。雖然軒仔對「嬋嬋」廚藝唔太滿意，但對工人姐姐非常包容，照食唔會嘥！圈中唔少藝人同工人姐姐如親人一樣，關係良好，真係非常之難得。

林盛斌（Bob）同老婆Pearl育有3女1子，家住九龍塘4層獨立屋，聘請2名工人絕對唔嫌多。今年中秋節，Bob讓工人姐姐招呼一班同鄉姊妹返屋企相聚賞月，Bob趁機「1王8后」，網民笑言佢應該改名做林盛「賓」，大讚佢係良心僱主。

蔡卓妍（阿Sa）自2歲起由工人姐姐照顧，直到小學3年班，對方離開回家鄉後就失去聯絡。相隔25年，工人姐姐再次來港工作，阿Sa藉此與對方重逢，就算相隔多年、換咗幾多個銀包，工人姐姐仍然放住阿Sa童年照，令佢非常感動。

唐寧2018年拍攝ViuTV真人騷節目《最熟悉的陌生人》，返工人姐姐Muji家鄉探望對方及其家人。去到對方家即攬住Muji及其兒子Riski，仲話對Riski感到愧疚，因為兩母子相處日子唔夠100日，Muji大部分時間用來照顧唐寧子女，唐寧亦視Riski為親兒子。

薛家燕2014年被拍到帶2名工人姐姐置新衫過年，更為佢哋度身，最後一大袋戰利品離開，更到中環High Tea，相當闊綽。

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