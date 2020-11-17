楊思琦唱劇集主題曲　搵老師惡補技巧

藝人楊思琦為香港開電視的日劇《夏空》唱主題曲，並邀得陳詩慧（Eva）作曲、填詞、監製，及Kenix Cheang編曲。早前思琦更穿上華麗服飾，進行MV拍攝，她表示這次合作如獲至寶，務求達到最好，更立即找歌唱導師上課多加練習：「因為我很喜歡唱歌，這份工作絕對是開心多於害怕。我囡囡知道後亦非常興奮！囝囝雖然只有八個月大，但我在家中練習時，他一聽到音樂就會搖頭扭腰，一家人更一起打拍子、一起唱，變成了Family Song。」

思琦更大爆年初推出單曲時，囡囡亦不停與同學分享，相信今次亦會大力推介給同學。另一方面，歌曲監製Eva就希望聽眾能像《夏空》的女主角一樣，在逆境中保持正念，永不沮喪：「十四年後再度與思琦合作很高興，她的認真和努力令到整件事很有共鳴。」又大讚思琦多年來仍保持美貌，工作態度一貫認真，歌唱技巧見進步。

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