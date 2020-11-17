日本鞋履大師聯名　極致黑猿靴

定位為A BATHING APE®入面最高級系列的BAPE BLACK®，由用料選材以至製作手工都力盡完美，同時此系列亦經常邀請不同人氣單位合作打造重磅聯乘。今回BAPE BLACK®的合作對象就是由日本鞋履設計師竹ヶ原敏之介（Toshinosuke Takegahara）於2000年創立的foot the coacher，雙方攜手打造出一款以Chaos Mountain Boots為藍本的聯名靴款，將傳統製鞋技術與時裝元素結合，創作出舒適度與時尚感並存的鞋履。

foot the coacher自2000年推出第一個系列後，其前衞創新形象早已得到業界認同，包括宮下貴裕主理的時裝品牌TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.及英國百年鞋履品牌GRENSON都曾與它聯名就可見一斑。是次BAPE BLACK® x foot the coacher聯名靴款除了採用上乘駱駝皮革及縫紉工藝之外，於鞋面及鞋踭位置更壓上標誌性迷彩壓紋凸顯聯名身份。而靴款上所有金屬配件亦換上925純銀製作，藉此提升貴氣質感，配合意大利出品的耐用Vibram®鞋底，將兩個品牌堅持追求創新及保持品質的理念表露無遺。