品牌玩Crossover　精品美食好Fun

品牌聯乘往往能讓消費者帶來新鮮感，除了會推出新款美食外，富創意設計的精品亦令人愛不釋手，近日各飲食品牌都和不同領域的品牌來Crossover，擦出新火花，各位粉絲的荷包又要大出血了。

怪獸啤一啤

本地手工啤酒品牌H.K. Lovecraft和60年代推出的鹹蛋超人（Ultraman）系列的幾位星級怪獸聯乘，推出3款「怪獸限定精釀啤酒套裝」，當中包括巴魯坦星人、比蒙和達達星人配襯品牌的啤酒，瓶身加上怪獸的酒標，還附有一隻怪獸啤酒杯。除此之外，品牌亦推出限定開瓶器和帆布袋等精品。

萌爆火鍋

Häagen-Dazs™ × Sanrio characters合作，以Hello Kitty、My Melody和Pompompurin為主角，推出不同的套裝。季節限定派對冰袋套裝會以3位的頭像變成冰袋設計，內裏會放12件雪糕產品。另一款限定雪糕火鍋套裝，火鍋爐變身成立體卡通人物造型，大家可按個人喜好選擇心儀的角色，套裝還有指定的32個雪糕球及朱古力醬，選用角色造型的火鍋叉慢慢吃，超過癮。由即日至12月14日，用指定信用卡預訂還有早鳥優惠，更特設配送服務，方便安坐家慢慢歎。

迷你兵團精品

由即日至2021年1月22日，鴻福堂和迷你兵團作聯乘，客人只要在店內以正價購買自家涼茶系列、滋潤甘露系列、豆漿、正品龜苓膏系列、保健自家湯系列或自家甜品系列1件，便可加指定價錢更換限量版精品。當中包括有首次推出的寵物精碗、戶外摺疊椅和鈦金屬隨行杯，方便餵主子食飯又或去露營使用。另外還有陶瓷茶點架、保溫杯和煮食鍋等選擇。指定會員還可以儲分以優惠價換購其他精品，數量有限，換完即止。

暖意白雲

Pacific Coffee和本地品牌Fluffy House聯乘，推出各式精品，如2021年慈善月曆、可摺疊環保輕食便攜袋、大肚杯連泡茶器、立體公仔造型原子筆和口罩收納夾等，讓微笑的白雲先生陪你左右。另外，咖啡店亦推出多款飲品和小食，當中包括有白雲先生造型的士多啤梨蛋白雲泡沫咖啡、鮮香的薄荷朱古力咖啡、辛香的薑餅燕麥奶咖啡、甜美的泡泡糖朱古力等，配上各式新推的小吃和甜品，配搭完美。

陪小王子吃燒肉

炑八韓烤和法國文學作品小王子聯乘，推出燒肉套餐，3至4人份的「FriendTastic．燒肉套餐」，有頂級韓牛西冷、韓牛前胸肉、牛舌、霜降牛小排和葱蒜牛五花。2人份的「Le Petit Prince & Rose．獨一無二套餐」則有醬油醃特級牛肋骨、豬五花和豬背肉。客人只要惠顧任何一個小王子套餐，便會送上小王子限定聖誕卡，加指定價錢可換購限定珍藏版小王子發光座枱無線充電器。觀塘分店更會舉辦小王子故事坊，想參加就要留意了。

麻瓜零食

MARKS & SPENCER和電影《哈利波特》作聯乘，於11月中開始，陸續推出一系列的糖果零食，當中包括有朱古力青蛙、四大學院徽章朱古力、金探子朱古力、鄧不利多教授的朱古力魔杖與檸檬雪寶，最突出當然是哈利波特的朱古力魔杖連公仔套裝和分類帽朱古力。店方亦特別推出哈利波特魔法森林聖誕倒數日曆，每數一日就可品嘗到雪球牛奶朱古力、動物軟糖和牛奶朱古力金波，而且還有哈利波特小測驗，讓大家動動腦筋。指定分店還設有影相位，各位粉絲可以去打卡留念。

甜蜜蜜中式囍餅

唔少人喜歡嘅經典卡通人物Hello Kitty & Dear Daniel首次與本地傳統餅家合作推出中式嫁囍禮餅，香港榮華餅家與Sanrio嘅「Hello Kitty & Dear Daniel甜蜜蜜囍餅」系列，有禮盒、席上餅、幸福收納袋，當中嘅「Hello Kitty & Dear Daniel甜蜜蜜囍餅禮盒」更有迷你紅綾蓮蓉酥、鳳梨酥及小桃酥，紅綾蓮蓉酥面印有標誌性嘅Hello Kitty蝴蝶結圖案，而鳳梨酥則分別是Hello Kitty和Dear Daniel造型，用作收藏囍餅嘅禮盒更可作變形抽屜，玩味得嚟又實用，而隨囍餅禮盒附送嘅禮袋更經過精心設計，為傳統嘅嫁囍禮餅帶來不一樣踲年輕時尚感，全新系列由即日起於指定分店發售，為一眾新人送上甜蜜祝福！