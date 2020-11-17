菊梓喬停食冬甩變靚啲　Aka瘦到盡唔再識肥

一名在中國任職的英國科學家斯彼克曼指出，中國的肥胖人口總數已超越美國，預計倩況會愈趨嚴重。不少藝人都曾經歷過「脹爆的日子」，亦曾用種種方法去踢走脂肪，就等他們分享秘訣！

Super Girls成員Cheronna說：「我做藝人時都試過好肥，冇專注小心我個飲食，但唔記得嗰陣幾重，最後係走油、鹽、糖同做運動咁減肥。」

Super Girls隊長Aka表示：「中七嗰陣係最肥，差唔多有120磅，嗰時每日計卡路里、同喺屋企做運動減肥，依家104磅，我覺得其實瘦到一個位就會keep住嗰個重量，唔會再肥。」

菊梓喬說：「我最肥嘅時候係110磅，因為嗰時我隔日就食半打冬甩，好後悔，所以我即刻停食，停咗之後好快就瘦番，靚晒！其實冇食大概1個禮拜都開始瘦，因為之前真係太過份，咁嗰時瘦番都維持喺88至96磅左右，依家就大約94磅。」

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