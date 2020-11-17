劉悅自覺「太有型」　唔適合演鄰家女孩角色

Angelababy師妹劉悅憑ViuTV劇集《地產仔》飾演秘書Carmen成功入屋，外形高冷的她性格與外形不符，她說：「其實我係好熱情，好容易同人傾到偈，係傻大姐，因為笑點好底，人哋講咩我都好易笑。」擁有高挑身形、修長美腿，她表示一直想做模特兒：「我覺得自己雙腿好長，條腰好幼，我鍾意着靚衫影相，又想試好多唔同造型，想行天橋。」後來接觸拍戲後，劉悅覺得可以在演藝方面發展，為演好角色她還去讀演藝班，她說：「之前跟咗甄詠蓓老師學咗10堂演藝課程，我做戲時可以好放，老師都話肯放肯豁出去已好好。」

作為新人如何突圍？劉悅說：「我靠型格突圍，有高冷嘅面孔。講靚，娛樂圈有好多靚女，但重要有自己Style，有氣質，我淡妝同濃妝都得，可以好百變。」劉悅表示戲路方面可以很廣，性感路線、打女、殺手，就算諧星也可以，說：「如果靚女去做個諧星，個反差咁大，都幾好睇，愛情片角色都ok，但要搵個高啲、型啲嘅男星，因為我實在太有型，唯一覺得鄰家小女孩角色唔係咁適合。」圈中男星，劉悅最欣賞古天樂，她說：「有機會當然想同古仔合作，覺得佢係好認真嘅演員，靚仔又有內涵。另外，好想同金城武合作，（唔係你個年代？）因為佢真係好靚仔，我睇好多以前香港嘅舊戲，好鍾意佢。」

Profile

年齡：22歲

身高：170cm

三圍：82、62、91cm

參演作品：電影《母夜叉》、電視劇《地產仔》

場地：Partyland

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