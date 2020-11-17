Q：本人大約一年前開始有性行為，採用女上男下的方式，當時女方不懂得方法，坐了下來，我即時感到很痛，這姿勢維持了約兩分鐘。事後好像沒有大礙，但現在勃起及硬度有問題，請問是否和那次性交有關 ?

阿Don

Ａ：房事過程中發生受傷情況，多源於伴侶採取高難度性姿勢或性行為過度激烈。高危動作以站立式的「龍舟掛鼓」、靠牆的「壁咚」等為最危險的姿勢，其次便是較多伴侶會採用的女上男下姿勢，不管女方是面向或背向男方，若興起一時忘形或缺乏經驗，未有遷就性交力度和角度，大意遺忘或根本不知道充血後的陰莖不能拗，便容易樂極生悲。

男士在性交期間感到疼痛，應立即叫停，拖延一秒都嫌多。當刻長達兩分鐘的體位持續不當，不但是折磨，更足以令陰莖受傷。究竟現時的性功能障礙問題，與該次錯誤動作有冇關連，很視乎這一年間閣下有沒有進行伴侶性行為呢？若有，又有否不適感覺呢？如這一年維持着伴侶性行為，沒有甚麼異樣，那麼現時困擾多數與已經事隔一年的體位問題無大關連。不過若這一年來，閣下並無進行伴侶性行為，單靠自慰解決性慾（因有些男士未必在完全充血狀態下發洩），則需要認真檢視，陰莖是否真的已受傷了卻一直不自知。

陰莖的內部共有三根海綿體，其中有兩根叫做「陰莖海綿體」，而另一根叫做「尿道海綿體」。海綿體的構造正像海綿，有許多小洞，海綿體動脈是陰部動脈的最末端分支，無刺激時呈捲曲狀，受性刺激會快速鬆弛和張開來充血，血流灌注到海綿體內，並且暫時封閉靜脈不讓血液回流，陰莖便會順利勃起。

海綿體外側受一層硬膜所包圍保護，該硬膜屬於較強韌之結締纖維組織，稱之為白膜組織。白膜可提供足夠張力支撐陰莖充血勃起，在陰莖未曾勃起時，白膜厚度約2毫米；在陰莖勃起時，血管竇充血而令内壓增加，白膜的厚度會攤薄至原來的12%至25%左右（即大約0.24毫米至0.5毫米）。由於它變得非常薄弱，此時白膜處於脆弱狀態，容易因受衝擊而破裂，受損之裂隙形成一道缺口，陰莖不能如常充血，嚴重時更會令男性痛不欲生。

閣下懷疑陰莖曾經受傷，現也受到性功能障礙所困擾，姑勿論兩者有否直接關連，閣下也應從速求醫，向泌尿科醫生道出去年的經歷，以透過詳細儀器檢查去找出病灶。

李偉儀