Tina Kay　東歐女郎　慾望大滿足

美國四仔界雖然有唔少歐洲脫星搵食，但係要贏盡人氣兼且搵得到錢嘅東歐脫星卻唔多，而Tina Kay正係其中一位。擁有迷人樣貌及玲瓏浮凸身材嘅佢，具備優厚嘅天賦本錢，佢話拍四仔最大收穫唔係金錢，而係另一樣嘢，究竟係咩呢？

備受注目

Tina Kay喺2005年出道時引嚟極大嘅回響，皆因佢喺模特兒界有相當高嘅知名度，所以引起廣泛嘅關注。喺東歐國家立陶宛首都維爾紐斯出生嘅佢，原來並非喺當地成長，出生冇耐後就被父母帶到英國生活，故此佢能夠講出流利嘅英語，亦正係呢個優勢影響佢日後喺美國四仔界發展。

16歲佢就開始從事模特兒工作，享受喺鏡頭前展現自己嘅佢，後來更拍攝唔少超火辣嘅寫真，憑住激凸嘅上圍加上迷人嘅東歐風情，吸引到美國四仔星探嘅注意，2005年佢演出首套網絡四仔作品。佢坦言趁年輕應該乜都要試吓，加上片酬吸引，便決定下海演出。不過，當其時受到家人嘅反對，經過不斷商討後，家人終於接受，故直到2007年7月先至演出另一套網絡四仔短片，並正式展開四仔事業。

解決慾火

挾住模特兒界嘅人氣，加上迷人嘅東歐女郎魅力，理論上應該好快可以喺四仔界冒起，但卻因為經理人合約及際遇等問題，令佢發展得唔係咁順利，直至2013年演出美國四仔片廠Girlfriends Films製作嘅《Stockings And Lace #2》後，就將情況就扭轉，作品不但獲得極佳好評同銷量，亦佢嘅人氣直線飆升，其後有唔少著名四仔片廠搵佢合作，包括Evil Angel、Digital Playground、Brazzers等，而喺大片廠嘅支持下，人氣同片頭更係有增冇減，結果喺2014年嘅英國四仔頒獎禮UKAP奪得「最佳脫星」殊榮，亦喺2016年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳外國脫星演出獎」，2018年時更憑Brazzers嘅作品《Queen of Thrones》，於AVN頒獎禮上獲拍提名「最佳四仔」。

雖然獲獎無數，而且片約不斷，但係Tina Kay話演出四仔嘅最大收穫，係滿足到自己旺盛嘅性慾。早前喺訪問中，佢坦言由模特兒轉做脫星嘅原因，係因為自己嘅慾望非常強烈，為咗解決慾火，同時又可以搵到錢，投身四仔脫星行列絕對係最合適。

Tina Kay擁有有東歐索女嘅外形同氣質，加上講得一口流利英語，令佢比其他東歐脫星更易喺美國同歐洲發展。事實上，佢亦好識得喺網上宣傳自己，經常分享性感自拍照，引到粉絲流晒口水！

Profile

出生地：立陶宛維爾紐斯

身高：175cm

三圍：32D-26-34