着衣激戰　感覺更興奮

天氣漸漸轉涼，大家出街記得要着多件衫喇！提到着衫，日本AV界就有名為「着衣」系列嘅作品，當中女優喺激戰時唔會剝清光，而係全程着住衫，一來可以借衣服嘅顏色點綴一下畫面，唔使咁單調，二來女優衣衫不整更加誘惑，令人睇得零舍興奮呀！

大胸有罪

喺S1出品嘅《不自覺挑逗到男人的着衣巨乳》中，極品女優三上悠亞吸引身邊男士嘅注意，除咗因為美貌，仲有心口一對F奶。由於上圍太大，就算着到密密實實亦顯得相當激凸誘人，就係因為咁，悠亞搭電車時就被癡漢睇中，向佢上下其手，為咗息事寧人，悠亞拉起件衫露出巨乳任對方為所欲為！之後，悠亞返到按摩店換上制服，又令客人慾火高漲，佢本住以客為尊嘅態度，亦樂意同對方上床激戰。有一日，佢收工返屋企遇着大雨，點知發覺唔記得帶鎖匙，於是搵隔籬屋嘅單身男幫手，見到悠亞全身濕透若隱若現非常誘人，即時露出狼相，結果悠亞又要再犧牲色相！

迷人耳朵

喺Alice Japan推出品嘅《完全着衣玩樂 萌Cosplay》入面，擁有超級美巨乳嘅鷹宮唯會大玩變裝誘惑，不論係變身做兔女郎、貓女郎、小豹妹等，每個造型除咗可愛，仲有一對討人喜愛嘅耳朵。唯妹仲憑住呢對耳朵聽到男人嘅心聲，知道佢哋見到其如此可愛嘅扮相以及激凸嘅上圍，都會慾火高燒，而親切嘅唯妹亦好樂意為佢哋解決慾火，主動為對方提供口舌服務，之後連衫都未除就埋牙激戰，最後彼此都得到大滿足。

玩弄M男

SEX Agent推出嘅《着衣巨乳癡女》，講述人氣K奶妹小梅惠奈換上好多密實打扮上陣，雖然冇露出事業線，但係激凸嘅上圍足以令男人為之瘋狂！而惠奈面對眾多M男就特別玩弄一番，唔會除衫展露K奶，只係畀佢哋隔住衫撫摸，然後再隔住衫同佢哋大玩胸夾！由於惠奈着住毛冷衣服，所以擦槍嘅時候難免令班M男感到痛楚，同時又暢快無比，令人男陷於痛楚與痛快當中！不過，惠奈當然唔會畀佢哋咁快爆發啦，因為仲要罰佢哋出盡全力激戰，未夠滿足都唔可以停呀！

簡評

日本AV女優身材誘人，配合不同打扮就更加帶出不同美感，所以AV界就有唔少作品以着衣交歡作為賣點，為AV迷增添眼福。今次為大家介紹嘅3部着衣交歡作品中，本仙最鍾意三上悠亞主演嘅《不自覺挑逗到男人的着衣巨乳》，因為悠亞又索又好波，劇情亦出現好多大家喺日常生活中經常遇過嘅情節，好似喺公共交通工具見到打扮密實但上圍激凸嘅女仔，令大家睇更加有投入感，而睇到班男優成功征服悠亞，更係滿足晒大家嘅幻想。