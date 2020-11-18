吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、理髮、安床

忌：栽種、放水、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 這是很好的一天，可得到許多有用的資訊，對將來發展起着極大的幫助。

牛：↓ 顯得有點神經緊張，又或心情鬱悶，不妨嘗試新鮮事，可為你注入元氣。

虎：→ 和情人的關係剛轉好，情敵卻在身邊出現，請冷靜下來，是否你太多疑？

兔：→ 如果是別人的錯，那又何須生氣，這會氣壞自己！微笑就是超級武器。

龍：→ 反正財運不穩，適合與家人一起購物，添置一直想購買的實用家品。

蛇：↑ 人際關係不錯，可以從朋友中得到許多對你有用的新資訊，宜多加利用。

馬：↓ 有點懶洋洋，欠缺活力，宜放下工作，小歇一下，待回復狀態後再做。

羊：↓ 是日沖煞，身體不舒服，整天都提不起精神，要早點睡覺可以消除疲勞。

猴：→ 對於工作上某些事情，你不太確定是否機密，還是別公開談論，免麻煩！

雞：↑ 運氣佳，放下工作和愛侶去看看電影或到郊外走走，關係能更進一步呢！

狗：→ 個人魅力是你成功的關鍵，無論你的目標有多高，最終也能達致成功的。

豬：→ 最近工作運不算理想，雖然下定決心努力面對，但總是感到困難重重。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：體能稍遜工作勞累，夫妻及親子關係或較不穩，宜多關注身邊人，多予耐性為佳。

金牛：人緣及桃花運不穩，親子及感情關係或會較費心神，宜小心處理子女及家庭事宜。

雙子：體能稍遜，工作運壓力或會較大，小心處理文書、傳訊、運輸、交通等工序為佳。

巨蟹：人緣及桃花運稍遜，感情及親子關係不穩，宜注意溝通，多予耐性有助保持穩定。

獅子：家庭及財運不穩，戀愛關係稍遜，處理家庭事務、財務等宜多予協調，注意溝通。

處女：人氣不穩，辭令及思考力稍遜，工作壓力或會稍大，小心處理文書、傳訊等工序。

天秤：社交運佳，但開支較大，宜多節約，小心處理朋輩金錢事宜，可助減免因財失義。

天蠍：人氣稍遜，社交及家庭運不穩，注意情緒表現和措詞，多予笑容，可助維持穩定。

人馬：精神狀態稍遜或會易感疲倦，事業運不穩，轉職、求職等需注意溝通，避免急進。

山羊：社交及財運雖好，但變動和問題或會較頻，宜小心處理財務、合作及人際關係等。

水瓶：事業運較旺，但職場變動或會較頻，自信心稍遜，宜保持樂觀多向親信參詳為佳。

雙魚：戀愛運雖好，但精神稍遜，投入感一般，遇有意見分歧，宜多予耐性，避免爭辯。

預測：月底前，地產、銀行及國企等相關項目，價位調整空間或會稍大。