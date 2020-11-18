東方日報C1：被傳變陳國強「新寵」突富貴　馮盈盈霸氣反擊

現年26歲的馮盈盈被指成為65歲陳國強「新寵」，富貴入住海景豪宅及豪用20萬名牌包 包！對此，盈盈澄清指報道錯漏百出，強調自己只想做孝順女，與家人同住照顧患病母親，包包是其父送給她的禮物，她更豪言：「我全身嘅嘢都係自己賺錢買，行得正企得正，唔會因此而改變自己。」緋聞男友鄭衍峰亦力撐她是全公司最不拜金的一個。

電視廣播有限公司前主席陳國強（殼王）向來多「寵兒」，多年來被指獲寵幸的女藝人各有姿色，大多是港姐出身，樣靚身材正，全都是無綫力捧花旦，當中包括葉璇、郭羨妮、徐子珊、高海寧等，而近年則有張曦雯，估不到他退位後，連港姐馮盈盈都被指「登位」，忽然成為殼王「新寵」！受得殼王「寵幸」，當然備受愛護，之前無綫的「限奶 令」，據知都是女藝人要性感上陣拍攝後告狀，殼王 因而下達的禁令。

住豪宅孭名貴包包

其實盈盈繼之前被本報拍得與賭王四房公子何猷亨於遊艇上開P斷正後，之後不時被指積極埋上流堆，於社交網豪晒名牌包包，最貴的更是VIP訂造、逾20萬元的拼色特別版。而她之前由月租19,000元的深水埗匯璽300多呎單位搬出，被指遷入千呎、價值2,000多萬元、月租都要4萬元的將軍澳豪宅Malibu，該處享全海景，盈盈更不時於社交網晒「好景」，被指忽然富貴。

不過，對於所有傳聞，盈盈大呼無辜，更指報道內容錯漏百出，自己亦一頭霧水。她承認目前的確住在將軍澳，但並非報道所指的Malibu：「報道好多嘢都係錯晒，我搬返去同屋企人住，係想做孝順女，之前媽咪心臟唔舒服，成日都要做Body Check，年紀大又會突然血糖低頭暈，要人照顧，而且我可以講，依家住嗰度我係租，唔係買，唔知點解話我忽然 富貴，希望啲新聞唔會激親媽咪！」盈盈亦表示報道令其父不開心，因為她用的名牌 手袋均是爸爸所送：「段報道手袋嘅價錢都唔 啱嘅，之前我都喺節目《#後生仔傾吓偈》講 過，由我18歲開始，爸爸就買呢個牌子手袋畀我做禮物，佢覺得係保值嘅投資，所以Keep住都有送畀我同媽咪，係爸爸錫我同媽咪，啲袋我都係同媽咪Share用。」

問到日後會否避忌、低調一點？她強調一直努力、專心工作，自己賺到錢亦可以買袋給媽咪及自己：「我全身嘅嘢都係自己賺錢買，我行得正企得正，唔會避忌，唔會改變自己，做女藝人有時真係好慘！」

鄭衍峰力撐最唔拜金

對於被指是陳國強「新寵」，盈盈指對方是以前公司老闆，私下並沒有聯絡，又說：「可能一直以嚟公司都有好多工作機會畀我，並唔係因為我同某啲人關係特別好，講真我個人一直好爽快，前年公司同我傾約，我一簽加簽咗10年，疊埋心水喺公司努力做，咁我簽咗10年約唔通公司唔畀嘢我做咩！」

此外，盈盈的緋聞男友鄭衍峰昨日受 訪時力撐對方：「《#後生仔》裏面已經講過佢啲袋係Daddy送，將軍澳佢係同屋企人住……去照顧屋企人都畀人話。講真就算佢對呢啲無聊傳聞麻木，我都覺得佢好慘。大家攞張相出嚟先啦！冇相講咩都得㗎啦，我都同Madonna傳緋聞啦！其實一個公司裏 面最唔拜金嘅女仔，最努力工作養家，自己搵錢自己買嘢，反而不停被人咁『做』，只能夠得啖笑。」

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