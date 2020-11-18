預覽2021年6套特別郵票　各具特色

【特約報道】香港郵政於11月16日公布2021年1月至6月期間發行的6套特別郵票，選題富藝術氣息，涵蓋古今文化。

要數最曯目的郵品，莫過於2021年3月16日（星期二）發行的「中國古典文學名著──《三國演義》」特別郵票。為了讓大家細味這套經典文學，一套6枚郵票和兩款郵票小型張的設計選用八幕膾炙人口的經典場景，包括桃園結義、煮酒論英雄、千里送嫂、三顧草廬、趙雲救主、空城計、轅門射戟及草船借箭。這套郵票以著名畫家董培新的畫作設計，賦予每枚郵票頂尖的藝術價值。

去年與香港藝術館聯合推出的「香港館藏選粹」系列廣受好評，香港郵政再接再厲，將於2021年5月25日（星期二）發行「香港館藏選粹──十九世紀外銷畫」特別郵票。透過一套6枚郵票和2款郵票小型張，呈現19世紀商賈雲集的廣州和香港，讓大家一睹當時的民生風俗和風景地貌。

一如既往，香港郵政將於農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票。「歲次辛丑（牛年）」生肖郵票及「十二生肖金銀郵票小型張──巧鼠健牛」將於2021年1月28日（星期四）發行，為佳節增添喜慶。緊隨其後，2021年2月23日（星期二）發行的「非物質文化遺產──龍獅文化」特別郵票及郵票小型張，展示舞獅、舞貔貅、舞麒麟、舞龍及舞火龍五項本地非物質文化遺產項目。

此外，2021年4月22日（星期四）及6月22日（星期二）將分別發行以「香港懷舊小食」及「香港愛護動物協會百周年」為題的特別郵票，推廣香港特色小食文化和宣揚關愛動物的訊息。

至於2021年7月至12月特別郵票的發行詳情，將於來年第二季公布，以讓各集郵愛好者先行細味上半年的特別郵票，以便之後可聚焦欣賞下半年的特別郵票。

顧客現可於郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁（www.facebook.com/HKPStamps）預訂以上各款郵品。凡於2020年12月6日（星期日）或之前預訂郵品的顧客，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。如欲查詢訂購事宜，可瀏覽郵票策劃及拓展處網頁，或致電香港郵政集郵組熱線 2785 5711。

郵品介紹影片：youtu.be/5wWI4OcOB-4

香港郵政Instagram帳戶：www.instagram.com/hkpstamps