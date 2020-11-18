關心張偉文暴瘦！賈思樂即約見面叫大家唔使擔心

靚聲王張偉文早前被指暴瘦現筷子腳，令大家擔心其身體狀況，歌手賈思樂（Louie）在社交網上載與他最新合照，同場還有藝人方俊，見到張偉文精神好好，Louie留言：「好開心有機會跟久未見面的他共進下午茶，他看上去快樂健康！」Louie對東網表示，他也是見到網上流傳張偉文暴瘦照片，感覺好唔舒服，所以聯絡對方想關心一下他的狀況，他說：「可以百分百話畀大家知佢唔係相中咁差，唔需要咁擔心。」

Louie表示睇相還以為張偉文會說話好慢，上氣唔接下氣，但完全不是那回事，他說：「佢係OK，仲係一般張偉文嘅講笑，佢坐輪椅當揸住架波子，唔使人推，佢話：『我好得㗎，我會自己出街買嘢、食嘢，覺得悶會出去兜兩個圈！』佢面色好好，仲幾好胃口，唔只食得，仲瞓得，佢仲話疫情依家唔多嘢做，疫情過後佢仲可以唱歌添，佢把聲依然好靚。」

當年張偉文為Louie演唱會唱過和音，大家相識多年，雖然不是太熟落，他說：「我都想講大家耐不耐打吓電話畀佢，相信佢會好開心，因為同朋友傾偈，就算有咩唔舒服都會冇嘢。」

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